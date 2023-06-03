دبي تستعد لاستضافة دوري «البادل تنس العالمي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف دبي عدداً من الفعاليات الرياضية المميزة خلال الشهر الجاري وتستعد حالياً لتنظيم دوري «البادل تنس العالمي»، الذي ينطلق 8 يونيو في «كوكا كولا أرينا» ويستمرحتى 11 منه، وتشهد البطولة مشاركة 24 من أبرز لاعبي العالم، يتوزعون على 4 فرق، ويخوضون منافساتٍ حماسية.

وتقام النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج العالمي من21 يونيو وحتى 2 يوليو المقبل بنادي دبي للشطرنج، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيه 6 فرق. ويستضيف مركز دبي للمعارض في « كسبو دبي» مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية خلال الفترة بين 21 و25 يونيو ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب المرئية الترفيهية والتفاعلية الرقمية، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية.

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