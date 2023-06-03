تألق لاعبات الإمارات في «دوشانبي غراند بري» للجودو

المصدر: (دوشانبي/‏ طاجيكستان- البيان)

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تفوقت باتسو لاعبة منتخبنا على بطلة طاجيكستان جولندرافا في وزن تحت 57 كلغم بالدور التمهيدي لبطولة دوشانبي غراند بري للجودو، كما تخطت باتسو، البطلة الأمريكية ماريا هولغوين في الدور الثاني، وخسرت في دور الثمانية من بطلة إيطاليا المصنفة الأولى الشابة كاباني دياس.

وفي منافسات تحت 52 كلغم، فازت لاعبتنا بشيرا على بطلة أوزبكستان جورافيا بعد تمديد وقت المباراة محققة «الاسكور الذهبي»إلا أنها خسرت أمام الصينية زهو يونج في دور الثمانية.

وخسر لاعب المنتخب نارمند أمام بطل بريطانيا فرير مايكل في وزن تحت 66 كلغم 0 - 1 بعد مباراة متكافئة.

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