25 دارساً في دورة مدربي الجودو بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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افتتحت في نادي الفجيرة للفنون القتالية الدورة التدريبية لمدربي الجودو للمستوى الثاني بمشاركة 25 دارساً، ينظم الدورة اتحاد الجودو، بالتعاون مع التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية والاتحاد الدولي للجودو، ونقل محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو للحضور تمنيات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتوفيق للمدربين الجدد.

وحضر الافتتاح، عيسى بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد ، والمحاضر الكرواتي سيرتيك هافاتسكو.

وثمن محمد بن ثعلوب المشاركة الإيجابية في الدورة التي تزامنت مع إنشاء مراكز الجودو الجديدة في صالة النهيانية بمدينة العين ومركز المزهر في دبي ومركز القرائن 2 في الشارقة ومركز سيف اليعربي والسدرة في كلباء واكد أن استراتيجية الاتحاد تهدف لنكوين جيل جديد يطمح لاعتلاء منصات التتويج.

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