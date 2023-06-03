مشاركة مميزة لـ«المواي تاي والكيك بوكسينغ» في القافلة الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت مشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في أنشطة مبادرة القافلة الرياضية الخاصة باستكشاف المواهب، التي أقيمت في دبي، نجاحات مميزة ومكتسبات مهمة،وأقيمت المبادرة بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الرياضيين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، وشهدت مشاركة واسعة من أندية المواي تاي، وتم خلالها استعراض فنون اللعبة ومهارات اللاعبين.

بالإضافة إلى حصص تدريبية بإشراف نجوم المنتخب بقيادة إلياس حبيب علي.وزار جناح الاتحاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء م. ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وطارق المهيري،المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي التاي، والدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.

وكرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، في حفل تكريم الشركاء بالمبادرة ، وتسلم الدرع التقديرية طارق المهيري الذي وجه الشكر لمعاليه وللقيادة العامة لشرطة دبي، وإلى الدكتورة مريم المطروشي، تثميناً لدورهم المميز في تنظيم المبادرة.

وقال: مشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في المبادرة جاءت وفق توجيهات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، ودعمه لخطط تطوير اللعبة وتسليط الضوء على مكانة قاعدتها المميزة والإقبال الواسع الذي تشهده في ظل تطور اللعبة في تمثيلها الخارجي لرياضة الإمارات على صعيد البطولات الدولية والقارية والإقليمية، كما أن الإقبال الكبير الذي شهدته مشاركة الاتحاد في القافلة الرياضية دلالة واضحة على أهمية اللعبة وقيمتها الكبيرة في الوسط الرياضي والمجتمع ولدى الأجيال الناشئة.

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