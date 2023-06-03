مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية جاهز للانطلاق 21 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تفاصيل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،، والذي أصبح جاهزاً للانطلاق 21 يونيو الجاري ويستمر حتى 25 منه، ويقام في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي.

وتهدف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب والترفيه التفاعلي القائم على التقنيات، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية، عبر الاحتفاء بمجتمع الألعاب والرياضات الرقمية، بما يؤكد دور دبي كإحدى مدن العالم الرائدة في تعزيز فرص نمو وازدهار القطاع.

تسجيل

وسيكون المهرجان متاحاً بشكل حصري لطلبة وطالبات المدارس يومي 21 و 22 يونيو من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وتنطلق فعاليات قمة «جيم إكسبو» خلال الفترة ذاتها، ويقام معرض «جيم إكسبو» من 23 إلى 25 يونيو، وتتاح التذاكرعبر بلاتينوم ليست.

ويرسّخ المهرجان مكانته ،الأكثر تشويقاً للرياضات والألعاب الرقمية في الشرق الأوسط، تأكيداً لسمعة دبي كمركز عالمي للابتكار، ويسلط معرض «جيم إكسبو» الضوء على الجديد من إصدارات الألعاب الإلكترونية بما فيها «Playstation» و«Xbox» و«Ubisoft» و«Namco».

إضافة إلى البطولة العالمية الجديدة الخاصة بالمؤثرين والتي تقام تحت مسمى «Play Beyond»، بمشاركةعدداً من أهم اللاعبين العالميين.

قمة

ويشهد المهرجان ،قمة «جيم إكسبو»، بدعم الشركة المنظمة «PG Connects»، وتضم نخبة من المتحدثين من قادة القطاع حول العالم، لبحث فرص التعاون ومناقشة تعزيز النمو القوي لألعاب الجيل الثالث من الشبكات «الويب 3» والذكاء الاصطناعي.

ويشارك بالجلسات النقاشية أكثر من 100 متحدث، إلى جانب ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من 700 خبير ومختص ومطور في قطاع الألعاب الرقمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

سعداء بتنظيم مهرجان متخصص بالألعاب والرياضات الرقمية الأكثر تشويقاً في المنطقة للعام الثاني على التوالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار وتكنولوجيا الألعاب، فالمهرجان يقدم فرصة استثنائية للمتخصصين لتوسيع شبكة علاقاتهم مع محترفي الرياضات الرقمية.

والتواصل مع اللاعبين الموهوبين من أنحاء العالم. وأضاف: ملتزمون بجذب الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، وهدفنا تهيئة بيئة مناسبة للرواد في هذا المجال بما يسهم في نمو القطاع، كما ستحظى العائلات خلال عطلة الأسبوع بفرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والعروض.

حدث سنوي

ويوفّر المهرجان منصة نوعية تجمع اللاعبين العالميين والمستثمرين ورجال الأعمال والمحترفين من خلال إقامة سلسلة من البطولات الإلكترونية،كما سشهد المهرجان خلال «جيم إكسبو» مشاركة مجموعة من العلامات التجارية التي تركز على الترفيه.

وتعتبر قمة «جيم إكسبو» حدثاً سنوياً يجمع المتخصصين بقطاع الألعاب الرقمية، بما في ذلك المطورون والناشرون والموزعون والخبراء التقنيون والمستثمرون، بهدف تبادل المعلومات، والخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والتحديات والفرص في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى العالم.

وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات، من بينها الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، ولقاءات تعزيز شبكة العلاقات في مجال الرياضات الرقمية.

وتتضمن القمة مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية والتفاعلية توفر رؤى قيمة حول أحدث التوجهات ضمن قطاع الألعاب والرياضات الرقمية، بمشاركة مجموعة من المتخصصين من أنحاء العالم، بما يجعل منها منصة متميزة للشركات للتواصل وإقامة العلاقات التجارية مع الشركاء والمتعاملين كما تتيح القمة للزوار فرصة التواصل مع رواد القطاع وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث توجهات القطاع.

كما توفر القمة منصة للشركات لاستعراض أحدث منتجاتها بما يتيح للزوار فرصة اختبار وممارسة أحدث الألعاب والاطلاع على التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، وتمكين الشركات من الحصول على آراء المستهلكين وتحديد الفرص في السوق.

تطور سريعتتزايد أهمية معرض «جيم إكسبو» ، لكونه يشهد تطوراً سريعاً، ليصبح منافساً للأحداث العالمية مثل Gamescom، حيث سيتاح للزوار التعرف على الألعاب المتنوعة، والتي تعود إلى فترات «retro arcade» والثمانينات وبداية الألفية فضلاً عن اختبار التكنولوجيا الجديدة ضمن مجالات الواقع الافتراضي وأجهزة المحاكاة.

وسيضم المعرض مجموعة متميزة من الفعاليات التي ستقام ضمن مناطق Retro Zone وDiscovery Zone وTabletop Zone وRetail Zone، ويستعرض المعرض أفضل المهارات المحلية من دبي والمنطقة من خلال الألعاب التفاعلية الممتعة، من بينها FreeFire وCricket Gangster ومنطقة Dominos Proeducation.

تعتبر فعالية «بلاي بيوند» التي تقام يومي 24 و 25 يونيو إضافة نوعية جديدة للمهرجان والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وستجمع أهم المؤثرين على المستويات الإقليمية والدولية للمنافسة على لقب Dubai Play Beyond Trophy ضمن مجموعة من التحديات في مجالات متنوعة.

وسيكون الجمهور على موعد مع التشويق من خلال مشاهدة المنافسة الحيّة والتعلم من المؤثرين، إلى جانب الحصول على النصائح، وحضور اللقاءات التعريفية بالفرق.

بطولات رقمية

وتستهدف البطولات الرقمية رواد الأعمال والطلبة والفئات الشبابية ضمن منافسات FreeFire، وCricket Gangster، وDominos Pro، وسيتمكن اللاعبون من تقديم أفضل ما لديهم للفوز بمجموعة متنوعة من الأجهزة والجوائز النقدية.

وسيتنافس الطلاب من الإمارات ضمن بطولة Minecraft Education Challenge مع وصول المتأهلين للتصفيات النهائية للمنافسة مع فريق إقليمي وسيتم بث منافسات Global Standard Finals بشكلٍ مباشر مع تحليل وتقييم من قبل خبراء بطولات الألعاب والرياضات الرقمية، بما يجعل الطلبة يعيشون أجواء المنافسات الإحترافية.

كما سيتمكن الطلبة من عمر 11 سنة المشاركة في Brawlhalla Esports Schools Clash، التي تستمر تصفياتها بالمدارس حتى 9 يونيو، لاختيار «بطل المدرسة»، ليلتقي أبطال المدارس المتأهلة في «جيم إكسبو» في 21 يونيو لتحديد البطل .

برنامج تعليمي

وتعتبر فعالية Microsoft Makecode بمثابة برنامج تعليمي يتيح للطلبة تعلم مهارات الحاسوب، فيما ستشهد هذا العام منافسات تفاعلية مع الطلبة المتميزين، أو ممن يرغبون بتعلم هذه المهارات كجزء من فريق المدرسة. ويمكن لجميع المدارس والجامعات التي سجلت مسبقاً حضور الأيام المخصصة للتعليم بشكلٍ مجاني يومي 21 و22 يونيو.

ويُشار إلى أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية سيوفر فرصة متميزة للمتخصصين في القطاع للتواصل وبناء الشراكات، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين الأسواق الأسرع نمواً في قطاع الألعاب الرقمية، وسيجمع المهرجان اللاعبين للاستمتاع بأحدث وأبرز الألعاب في العالم، إلى جانب استعراض أفضل المهارات المحلية والعالمية.

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