فتح باب التسجيل لـ «أبو الأبيض للمحامل الشراعية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً في الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من يونيو الجاري على أن يتم تأكيد الموعد النهائي للسباق خلال الأيام المقبلة بحسب ملاءمة الأحوال الجوية. وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق .

والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عن فتح باب التسجيل للملاك والنواخذة للمشاركة في الحدث، وبدأت في وضع كافة الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية وتنفيذها، لإخراج السباق في أفضل صورة، بدءاً من استقبال طلبات المشاركين، وتحديد نقطة الانطلاقة، وتزويد المتقدمين للمشاركة بالضوابط واللوائح.

وثمن ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة لكافة الأنشطة والفعاليات التراثية، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للسباق، والتي تعد حافزاً كبيراً وإضافياً لكافة المشاركين من أجل تقديم أفضل ما لديهم من جهد وأداء وإبداع، والإسهام في رسم لوحة تراثية تسعد المشاركين والمتابعين.

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