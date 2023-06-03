شيتامبارام يتمسك بصدارة «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تمسك الهندي أرافيند شيتامبارام، حامل اللقب، بصدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في منطقة الممزر.

وتختتم فعالياتها يوم غدٍ، حيث واصل اللاعب الهندي انفراده بالمركز الأول بنهاية الجولة السادسة التي تعادل فيها مع الإيراني أمين طبطبائي، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط وسط مطاردة قوية من 6 لاعبين حلوا في المركز الثاني بـ4.5 نقاط، هم:

أمين طبطبائي، والصيني يو يانغي، والأوزبكي جافوخير سينداروف، والهندي أرجون إريغايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، والأرميني شانت سرغسيان. وفرضت التعادلات نفسها مرة أخرى على مواجهات كبار المصنفين.

إضافة إلى تعادل شيتامبارام وطبطبائي على الطاولة الأولى، كما تعادل أيضاً المصنف الأول الصيني يو يانغي مع الأوزبكي جافوخير سينداروف، وتعادل الأمريكي هانس نيمان مع البلاروسي لاديسلاف كوفاليف، وتعادل لاعبنا سالم عبدالرحمن مع الناشئ الروسي فولودار مورزين، واستفاد الهندي أرجون إريغايسي من تعادلات منافسيه بفوزه على اليوناني نيكولاس ثيودورو.

كما صعد الروسي ماكسيم ماتلاكوف إلى ركب المقدمة بفوزه على الهندي أديتيا ميتال، كما خسر المصري أدهم فوزي من الهندي أبيجيت غوبتا.

وخسر المصري عبدالرحمن هشام من الروسي فاليري سفيردوف، وفاز لاعبنا سعيد إسحاق على الجورجي نيكولوزي كاشارافا، رافعاً رصيده إلى 3 نقاط، وفاز المغربي الدولي محمد تيسير على الروسي أرتيم تشيرنوبي، كما فاز اليمني بشير القديمي على الصربية تيانا ماندورا.

وفي البطولة المفتوحة، فاز الروسي ماكسيم غاريلوف على مواطنته ألكسندرا زيرباتسوفا، وفاز الألماني إديز كوشاك على الفلسطيني راجي أبوعزيزة، وفاز لاعبنا أحمد الرميثي على المصري محمد علي الدين.

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