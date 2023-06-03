كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية، يتنافسون على حسم اللقب والصعود لمنصة التتويج والحصول على جوائز مالية يتجاوز مجموع قيمتها مليون درهم.

وتشهد البطولة منافسات في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئين تحت (16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً)، وتستمر إجراءات الوزن الرسمية للفئات المشاركة حتى صباح اليوم بنادي شباب الأهلي في دبي.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعد كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز البطولات المحلية، وتحاكي كبرى البطولات العالمية في جودة التنظيم والمواصفات والمشاركة المشهودة لأبرز المواهب المحلية».

وأضاف البطران: «نتوقع أن تكون النسخة السادسة أقوى نسخة منذ انطلاقة البطولة في 2018، بفضل المشاركة الكبيرة للأندية والأكاديميات، واستعداداتها الجادة للوصول بعيداً من خلال الدفع بأفضل اللاعبين الذين يتمتعون برصيد كبير من التجربة والخبرة والقدرة على حسم النزالات».

وأوضح البطران: «ترحب البطولة هذا العام بفئة تحت 14 عاماً، التي تشكل إضافة قيّمة للمنافسات وتعكس جهود الأندية في الاستثمار بالمراحل السنية الأصغر بما ينسجم مع رؤية الاتحاد في توفير قاعدة من المواهب التي تشكل عماد رياضة الجوجيتسو في الدولة».

تكرار الإنجاز

وأكد سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس، أن النادي يهدف إلى المحافظة على لقب فئتي الكبار ودون (18 عاماً)، وإضافة فئات جديدة، وتكرار الإنجازات الفريدة التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف: تحرص قيادة النادي على توفير كل الإمكانات والمقومات التي تؤهل اللاعبين للمنافسة على الألقاب، ما يشكّل حافزاً كبيراً لهم للتألق على البساط. لدينا مجموعة من الكفاءات التدريبية العالمية التي تطبق أكثر البرامج فاعلية في رفع مستويات اللاعبين، وانعكس ذلك على أدائهم المتميز في كأس رئيس الدولة، وحصول النادي على لقبي الشباب والكبار.

استعدادات متواصلة

وقال زايد الكعبي، مدرب نادي العين للجوجيتسو: «يشارك النادي في هذه النسخة من البطولة بجميع فئاتها، ويتمتع اللاعبون بالجاهزية التامة، لا سيما أولئك الذين شاركوا في بطولة التحدي ووصلوا إلى منصة التتويج في فئتي الأشبال والناشئين».

وأكد: «يدخل لاعبو النادي للمنافسات بثقة كبيرة ومعنويات عالية، ويحرصون على الظهور المشرف في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من خلال المنافسة على مختلف الفئات، والمحافظة على إنجاز العام الماضي، الذي تمثّل في التتويج بفئة تحت 16 عاماً».

كامل العدد

وأكد أحمد خميس الجنيبي، إداري نادي الوحدة، أن النادي يدخل منافسات البطولة بتشكيلة كاملة تضم 40 لاعباً للمنافسة في فئاتها المختلفة، مشيراً إلى أن لاعبي فئة تحت (14 عاماً) سيشكلون مفاجأة البطولة.

وأوضح: «نترقب كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بكثير من الحماس؛ كونها فرصة لتقديم الأفضل والتعويضن خاصة أن نادي الوحدة حقّق المركز الثاني في فئة الكبار العام الماضي، ونتطلع إلى تحقيق مكاسب أكبر في النسخة الحالية».

68 لاعباً

وقال طه عبدالستار، السكرتير الفني لنشاط الجوجيتسو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «مستعدون للمشاركة القوية متسلحين بالثقة والجاهزية التامة بعد إنجازنا في بطولة التحدي والتحليق بالمركز الأول، ونخوض المنافسات بـ68 لاعباً في فئات البطولة الأربع».

وأضاف: «يبذل الجميع جهوداً مضاعفة للمحافظة على ريادة النادي محلياً ودولياً، والهدف الاستراتيجي للنادي هو بناء قاعدة مستدامة من المواهب التي تستطيع المنافسة على جميع المستويات».

أبطال النسخة الماضية

وكان نادي بني ياس حصد اللقب في فئة الكبار بنسخة العام الماضي من البطولة متفوقاً على الوحدة والعين، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

كما فاز باللقب على مستوى فئة الشباب متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، وأحرز العين اللقب في فئة الناشئين (تحت 16 عاماً)، متفوقاً على الجزيرة، الذي حل وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل ثالثاً.

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