انطلاق بطولة اتحاد الإمارات للدارتس غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق غداً السبت البطولة التصنيفية الثالثة للدارتس، التي ينظمها اتحاد الإمارات للدارتس بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتتضمن 3 فئات، هي: الزوجي والفردي التصنيفية الخاصة باللاعبين المواطنين والتصنيفية للأجانب والمقيمين.

وتشهد البطولة في اليوم الأول مسابقات بطولة اتحاد الإمارات التصنيفية الثالثة حتى دور الثمانية وتستكمل البطولة في اليوم الثاني للفردي حتى النهائي، وطبقاً لنظام اللعب ستقام مسابقة الزوجية بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات، وفي فردي الرجال للمواطنين والمقيمين سيكون الدور التمهيدي 7 أشواط، والدور والنهائي 9 أشواط، ورصدت إدارة الاتحاد جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى مع الكؤوس والميداليات.

تشكيل منتخب

وأكد خليفة المطيوعي رئيس اتحاد الإمارات للدارتس أهمية نشر اللعبة لتحقيق الهدف الأسمى وهو تشكيل منتخب إماراتي قوي يشارك في البطولات الخارجية، وأشار إلى أن اللعبة تنتشر بشكل سريع، وقال : مثل هذه البطولات تكشف عن قاعدة الممارسين والمواهب التي تحتاج إلى صقل لوضعها على الطريق الصحيح، وهو ما نعمل عليه في استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أكبر عدد من الممارسين في فترة قصيرة من خلال مثل هذه البطولات، ونأمل أن تظهر شركات أخرى في القطاع الخاص تتبنى استضافة البطولات.

ونوه رئيس اتحاد الإمارات للدارتس إلى أن مجلس الإدارة لديه مرونة كبيرة في تنظيم البطولات، ولا يقصر الأمر على الأجندة التي يتم اعتمادها بداية كل موسم، وقال: بطولة الحبتور تؤكد أن فكر تنظيم البطولات موجود في كل وقت عندما نجد الراعي الرسمي، ونطمح في تنظيم عدد كبير من مثل هذه البطولات، ولدينا أهداف كثيرة أخرى منها عمل شراكات مع المجالس الرياضية لتنظيم البطولات ووضع اللعبة ضمن أجندة المجالس في كل بطولاتها، وهو ما يساعد على انتشارها في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات على أرض الإمارات، وهذه الرياضة من الرياضات الشعبية في عدد من دول آسيا.

وأوضح خليفة المطيوعي أن أهداف هذه الشراكات سيكون لها مردود كبير لتطوير اللعبة، وما نسعى إليه في المستقبل استضافة بطولة عالم على أرض الإمارات، خاصة أن لدينا المنشآت العملاقة والخبرات الإدارية في التنظيم.

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