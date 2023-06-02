الشارقة يحتفل برباعية الكرة وإنجازات الألعاب الجماعية والفردية

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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نظم نادي الشارقة في القاعة الرياضية بمقر النادي في منطقة سمنان احتفالية كبيرة بالإنجازات التاريخية التي حققتها فرقه الرياضية في مختلف الألعاب والفئات في الموسم الرياضي 2022 - 2023، وفي مقدمتها رباعية كرة القدم، وحضر الحفل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، إدارات النادي والفرق الرياضية المتوجة بالألقاب بحضور أقطاب ورموز ونجوم وجمهور وعشاق النادي.

وبدأت الاحتفالية بعرض للكؤوس والدروع التي حصدتها فرق نادي الشارقة في جميع المسابقات ثم دخول اللاعبين المتوجين بالألقاب للقاعة الرياضية، وتم التقاط صور تذكارية جماعية وفردية مع منصة الكؤوس.

4 كؤوس

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة قدم موسماً استثنائياً غير مسبوق بحصده 4 كؤوس بدأها بالحصول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة التاسعة والمؤجلة من الموسم الماضي، وكأس السوبر المرة الثالثة ثم كرر إنجاز البطولة العاشرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واختتم الموسم بإحراز كأس المحترفين كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المرة الأولى في تاريخه.

الألعاب الجماعية

وحققت الألعاب الجماعية نتائج تاريخية وحققت 13 بطولة من 14، واحتكر رجال كرة اليد جميع البطولات في موسم واحد برصيد 5 بطولات، وهي كأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري العام، ولقب صاحب السمو رئيس الدولة، ليصل السجل الذهبي لفريق رجال الشارقة إلى 41 بطولة، ومن ضمنها كأس السوبر الإماراتي البحريني، وليتصدر ملوك اليد قائمة أكثر الأندية حصولاً على الألقاب في كرة اليد الإماراتية، كما سيطرت المراحل السنية بكرة اليد على الألقاب بإحرازها 8 بطولات من 9 في هذا الموسم.

وفي كرة السلة، حصل فريق الرجال على كأس الاتحاد، كما توج فريق الشباب ببطولة الدوري العام.

وفي الألعاب الفردية حقق الشارقة لقب الدوري كاتا في فئات الرجال والشباب والناشئين والآنسات والناشئات، ومعه لقب كأس رئيس الدولة للرجال، وفي كوميتيه، أحرز درع الدوري للرجال والشباب وكأس رئيس الدولة للرجال، وحصل الشارقة على درع الدوري في التايكواندو في فئات الأشبال والناشئين، وكأس رئيس الدولة للرجال وللشباب وللناشئين، والدوري العام للجودو فئة الناشئين، وكأس رئيس الدولة للشباب، وفي كرة الطاولة دوري الأشبال، وفي لعبة الدرجات لبطولتي الدوري والكأس فئة الناشئين، وأخيراً في المبارزة المركز الأول في كأس الاتحاد لسلاح الفلوريه والآيبيه والسابر.

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