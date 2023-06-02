غدا .. انطلاق منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو من دبي

المصدر: وام

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تنطلق غدا بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية، يتنافسون على حسم اللقب والصعود لمنصة التتويج والحصول على جوائز مالية يتجاوز مجموع قيمتها مليون درهم.

وتشهد البطولة منافسات في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاما)، والناشئين تحت (16 عاما)، والأشبال (تحت 14 عاما)، وتستمر إجراءات الوزن الرسمية للفئات المشاركة حتى صباح غد السبت بنادي شباب الأهلي دبي.

وقال سعادة يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تعد كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو إحدى أبرز البطولات المحلية، وتحاكي كبرى البطولات العالمية في جودة التنظيم والمواصفات والمشاركة المشهودة لأبرز المواهب المحلية.

وأضاف : نتوقع أن تكون النسخة السادسة أقوى نسخة منذ انطلاقة البطولة في 2018، بفضل المشاركة الكبيرة للأندية والأكاديميات، واستعداداتها الجادة للوصول بعيدا من خلال الدفع بأفضل اللاعبين الذين يتمتعون برصيد كبير من التجربة والخبرة والقدرة على حسم النزالات.

وأوضح البطران : ترحب البطولة هذا العام بفئة تحت 14 عاما، والتي تشكل إضافة قيّمة للمنافسات وتعكس جهود الأندية في الاستثمار بالمراحل السنية الأصغر بما ينسجم مع رؤية الاتحاد في توفير قاعدة من المواهب التي تشكل عماد رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وأكد سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس أن النادي يهدف للمحافظة على لقب فئتي الكبار ودون (18 عاما) وإضافة فئات جديدة، وتكرار الإنجازات الفريدة التي تحققت خلال الأعوام الماضية.

وأشار: يطمح نادي بني ياس للمنافسة في جميع البطولات المحلية والدولية، ونثق بقدرة اللاعبين على صنع الفارق وتحقيق اللقب الغالي الذي يحمل إسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال : تحرص قيادة النادي على توفير كل الإمكانات والمقومات التي تؤهل اللاعبين للمنافسة على الألقاب، ما يشكّل حافزا كبيرا لهم للتألق على البساط، لدينا مجموعة من الكفاءات التدريبية العالمية التي تطبق أكثر البرامج فاعلية في رفع مستويات اللاعبين، وانعكس ذلك على أدائهم المتميز في كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وحصول النادي على لقبي الشباب والكبار.

وقال زايد الكعبي مدرب نادي العين للجوجيتسو: يشارك النادي في هذه النسخة من البطولة بجميع فئاتها، ويتمتع اللاعبون بالجاهزية التامة لاسيما أولئك الذين شاركوا في بطولة التحدي ووصلوا لمنصة التتويج في فئتي الأشبال والناشئين.

وأضاف : يدخل لاعبو النادي للمنافسات بثقة كبيرة ومعنويات عالية ويحرصون على الظهور المشرف في كأس نائب رئيس الدولة لجوجيتسو من خلال المنافسة على مختلف الفئات، والمحافظة على إنجاز العام الماضي الذي تمثّل في التتويج بفئة تحت (16 عاما)، وهدفنا في هذه النسخة التتويج بالفئات الأخرى ونواصل تدريباتنا اليومية للوصول إلى هذا الهدف.

وأكّد أحمد خميس الجنيبي إداري نادي الوحدة أن النادي يدخل منافسات البطولة بتشكيلة كاملة تضم 40 لاعبا للمنافسة في فئاتها المختلفة، مشيرا إلى أن لاعبي فئة تحت (14 عاما) سيشكلون مفاجأة البطولة.

وقال : نترقب كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بكثير من الحماس كفرصة لتقديم الأفضل والتعويض خاصة أن نادي الوحدة حقّق المركز الثاني في فئة الكبار العام الماضي، ونتطلع لتحقيق مكاسب أكبر في النسخة الحالية، تحضيراتنا تسير بشكل جيد والكل يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة تحت إشراف الجهاز الفني، وعملنا خلال الأيام الماضية على معالجة نقاط الضعف والتفاصيل الصغيرة التي حالت دون تحقيقنا اللقب في النسخة الماضية.

وقال طه عبد الستار السكرتير الفني لنشاط الجوجيتسو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: مستعدون للمشاركة القوية متسلحين بالثقة والجاهزية التامة بعد إنجازنا في بطولة التحدي والتحليق بالمركز الأول، ونخوض المنافسات بـ 68 لاعبا في فئات البطولة الأربع.

وأضاف: يبذل الجميع جهوداً مضاعفة للمحافظة على ريادة النادي محليا ودوليا، والهدف الاستراتيجي للنادي هو بناء قاعدة مستدامة من المواهب التي تستطيع المنافسة على جميع المستويات.

وكان نادي بني ياس حصد اللقب في فئة الكبار بنسخة العام الماضي من البطولة متفوقا على الوحدة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما فاز باللقب على مستوى فئة الشباب متفوقا على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، وأحرز العين اللقب في فئة الناشئين (تحت 16 عاما)، متفوقا على الجزيرة الذي حل وصيفا والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي حل ثالثا.

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