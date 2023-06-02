بداية قوية لمنتخب الجودو في بطولة "دوشانبي جراند بري"

المصدر: وام

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استهلت لاعبات منتخبنا الوطني للجودو مسيرتهن في بطولة "دوشانبي جراند بري" في طاجيكستان بأكثر من انتصار في الأدوار الأولى للبطولة، وتأهلت اللاعبة باتسو إلى المباراة الحاسمة على الميدالية البرونزية في منافسات وزن (تحت 57 كجم).

وتغلبت باتسو على بطلة طاجيكستان جولندرافا في الدور التمهيدي، ثم فازت على البطلة الأمريكية ماريا هولجوين في الدور الثاني، وخسرت في دور الثمانية أمام بطلة إيطاليا المصنفة الأولى الشابة كاباني دياس لتواصل باتسو تقدمها وتتأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية أمام الصينية كاي يو.

وفي منافسات وزن (تحت 52 كجم)، فازت لاعبتنا بشيرا على بطلة أوزبكستان جورافيا بعد تمديد وقت المباراة، لكنها خسرت أمام الصينية زهو يونج في دور الثمانية.

وأسفرت مباراة لاعبنا نارمند مع بطل بريطانيا فرير مايكل في وزن (تحت 66 كجم) عن خسارة لاعبنا 0-1 بعد مباراة متكافئة تمثل مشاركة إيجابية للاعبنا الناشئ.

وتواصل البطولة فعالياتها خلال اليومين المقبلين في دوشانبي عاصمة طاجيكستان.

وتأتي البطولة في إطار برنامج منتخبنا، الذي يواصل طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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