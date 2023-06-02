أجندة حافلة بالفعاليات لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تفاصيل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك في الفترة من 21 حتى 25 يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي.

ومع عودة الدورة الثانية من المهرجان، تهدف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب والترفيه التفاعلي القائم على التقنيات، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية، عبر الاحتفاء باللاعبين، ومجتمع الألعاب والرياضات الرقمية، بما يؤكد دور دبي كإحدى مدن العالم الرائدة في تعزيز فرص نمو وازدهار القطاع.

وسيكون المهرجان متاحاً بشكل حصري لطلبة وطالبات المدارس يومي 21 و22 يونيو 2023 من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، في حين تنطلق فعاليات قمة "جيم إكسبو" GameExpo Summit خلال الفترة ذاتها، فيما سيقام معرض "جيم إكسبو" من 23 حتى 25 يونيو، وتتاح التذاكر لحضور فعالياته عبر بلاتينوم ليست.

ويرسّخ المهرجان مكانته كحدث هو الأكثر تشويقاً للرياضات والألعاب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لسمعة دبي كمركز عالمي للابتكار، وستتضمن فعالياته معرض "جيم إكسبو" GameExpo للاعبي ومحبي الألعاب الإلكترونية، ويسلط الضوء على الجديد من إصدارات الألعاب بما فيها "Playstation" و"Xbox" و"Ubisoft" و"Namco" إضافة إلى البطولة العالمية الجديدة الخاصة بالمؤثرين والتي ستقام تحت مسمى "Play Beyond"، وتضم عدداً من أهم اللاعبين العالميين.

100 متحدث و700 متخصص

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان انعقاد قمة "جيم إكسبو" GameExpo، التي تدعمها الشركة المنظمة "PG Connects"، وتضم نخبة من المتحدثين من قادة القطاع حول العالم، لبحث فرص التعاون ومناقشة سبل تعزيز النمو القوي لألعاب الجيل الثالث من الشبكات "الويب 3" والذكاء الاصطناعي، حيث تتيح دورة هذا العام الفرصة لحضور القمة للاستفادة من الجلسات النقاشية التي يشارك بها أكثر من 100 متحدث، إلى جانب ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من 700 خبير ومختص ومطور في قطاع الألعاب الرقمية، كما تتوفر فرصة فريدة لهم للاطلاع على أحدث ما توصل إليه المطورون من خلال الأنشطة التفاعلية والمعارض.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "سعداء بتنظيم مهرجان متخصص بالألعاب والرياضات الرقمية الأكثر تشويقاً في المنطقة للعام الثاني على التوالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للابتكار وتكنولوجيا الألعاب. فالمهرجان يقدم فرصة استثنائية للمتخصصين في هذا المجال لتوسيع شبكة علاقاتهم مع محترفي الرياضات الرقمية، وكذلك التواصل مع اللاعبين الموهوبين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف الخاجة قائلاً: "نحن ملتزمون بجذب الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، وهدفنا تهيئة بيئة مناسبة للرواد في هذا المجال بما يسهم في نمو القطاع. كما ستحظى العائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والعروض التي سيقدمها اللاعبون".

ويوفّر المهرجان منصة نوعية تجمع اللاعبين العالميين والمستثمرين ورجال الأعمال والمحترفين من خلال إقامة سلسلة من البطولات الإلكترونية. كما سيشهد المهرجان خلال "جيم إكسبو" GameExpo مشاركة مجموعة من العلامات التجارية التي تركز على الترفيه، لضمان تجربة متكاملة لجميع الحضور والعائلات.

قمة "جيم إكسبو"GameExpo

تعتبر قمة "جيم إكسبو" GameExpo التي تقام يومي 21 و 22 يونيو المقبل وتدعمها الشركة المنظمة PG connects حدثا سنويا يجمع المتخصصين من جميع مجالات قطاع الألعاب الرقمية، بما في ذلك المطورون والناشرون والموزعون والخبراء التقنيين والمستثمرون، بهدف تبادل المعلومات، والخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والتحديات والفرص في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى العالم، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات، من بينها الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، ولقاءات التعارف وتعزيز شبكة العلاقات في مجال الألعاب والرياضات الرقمية.

وتتضمن القمة مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية والتفاعلية التي توفر للحضور رؤى قيمة حول أحدث التوجهات ضمن قطاع الألعاب والرياضات الرقمية، بمشاركة مجموعة من المتخصصين من جميع أنحاء العالم، بما يجعل منها منصة متميزة للشركات للتواصل وإقامة العلاقات التجارية مع الشركاء والمتعاملين من مختلف أنحاء العالم. كما تتيح القمة للزوار فرصة التواصل مع رواد القطاع وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث توجهات القطاع. كما توفر القمة منصة للشركات لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها، حيث يمكنها عرض هذه المنتجات في قاعات المعرض، بما يتيح للزوار فرصة اختبار وممارسة أحدث الألعاب والاطلاع على التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، وأيضا تمكين الشركات من الحصول على آراء المستهلكين وتحديد الفرص المتاحة في السوق. ويمكن شراء تذاكر فعاليات القمة المتنوعة، مبكرا بأسعار مخفضة حتى يوم الجمعة الموافق 26 مايو.

معرض "جيم إكسبو"GameExpo

تتزايد أهمية معرض "جيم إكسبو" هذا العام، لكونه يشهد تطورا سريعا، ويصبح منافسا للأحداث العالمية مثل Gamescom، حيث سيتاح للزوار التعرف على الألعاب المتنوعة على مدار ثلاثة أيام، والتي تعود إلى فترات "retro arcade" والثمانينات وبداية الألفية فضلا عن اختبار التكنولوجيا الجديدة ضمن مجالات الواقع الافتراضي وأجهزة المحاكاة. وسيضم المعرض أيضا مجموعة متميزة من الفعاليات التي ستقام ضمن مناطق Retro Zone وDiscovery Zone وTabletop Zone وRetail Zone وغيرها. ويستعرض المعرض أفضل المهارات المحلية من دبي والمنطقة من خلال الألعاب التفاعلية الممتعة، من بينها FreeFire وCricket Gangster ومنطقة Dominos Proeducation.

بلاي بيوند Play Beyond

تعتبر فعالية بلاي بيوند التي تقام يومي 24 و 25 يونيو بمثابة إضافة نوعية جديدة للمهرجان والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث ستجمع أهم المؤثرين على المستويات الإقليمية والدولية للمنافسة على لقب Dubai Play Beyond Trophy ضمن مجموعة من التحديات المشوقة في مجالات متنوعة. وسيكون الجمهور على موعد مع التشويق من خلال مشاهدة المنافسة الحيّة والتعلم من المؤثرين، إلى جانب الحصول على النصائح، وحضور اللقاءات التعريفية بالفرق التي سيجري الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

البطولات الرقمية

تستهدف البطولات الرقمية التي تقام خلال شهري مايو ويونيو وتجمع اللاعبين من جميع أنحاء المنطقة، رواد الأعمال والطلبة والفئات الشبابية ضمن منافسات FreeFire، وCricket Gangster، وDominos Pro، حيث سيتمكن اللاعبون من تقديم أفضل ما لديهم للفوز بمجموعة متنوعة من الأجهزة والجوائز النقدية.

وسيتنافس الطلاب من كافة الإمارات ضمن بطولة Minecraft Education Challenge مع وصول المتأهلين للتصفيات النهائية للمنافسة مع فريق إقليمي. وسيتم بث منافسات Global Standard Finals بشكلٍ مباشر مع تحليل وتقييم من قبل خبراء بطولات الألعاب والرياضات الرقمية، بما يجعل الطلبة يعيشون أجواء المنافسات الإحترافية. كما سيتمكن الطلبة من عمر 11 سنة المشاركة في Brawlhalla Esports Schools Clash، التي تستمر تصفياتها الداخلية في المدارس حتى 9 يونيو، لاختيار "بطل المدرسة"، ليلتقي أبطال المدارس المتأهلة في "جيم إكسبو" بتاريخ 21 يونيو لتحديد بطل البطولة.

وتعتبر فعالية Microsoft Makecode بمثابة برنامج تعليمي يتيح للطلبة تعلم مهارات الحاسوب، فيما ستشهد هذا العام منافسات تفاعلية مع الطلبة المتميزين، أو ممن يرغبون بتعلم هذه المهارات كجزء من فريق المدرسة. ويمكن لجميع المدارس والجامعات التي سجلت مسبقاً حضور الأيام المخصصة للتعليم بشكلٍ مجاني يومي 21 و22 يونيو، حيث يمكن للحضور اللعب والمنافسة فيGameExpo ، وكذلك الاستماع إلى المتحدثين الدوليين خلال القمة.

يُشار إلى أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 سيوفر فرصة متميزة للمتخصصين في القطاع للتواصل وبناء الشراكات. ومع توسع قاعدة اللاعبين وتطور القطاع بشكلٍ متسارع، تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين الأسواق الأسرع نمواً في قطاع الألعاب الرقمية. إذ سيجمع المهرجان اللاعبين للاستمتاع بأحدث وأبرز الألعاب في العالم، إلى جانب استعراض أفضل المهارات المحلية والعالمية ضمن القطاع.

يمكن للمدارس التسجيل لحضور فعاليات GameExpo من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكن شراء التذاكر من خلال الرابط. ويمكن كذلك الحصول على معلومات حول مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني: https://www.dubaiesportsfestival.com

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