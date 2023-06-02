التعادل يسيطر على مواجهات الكبار في «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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سيطرت التعادلات على مواجهات كبار المصنفين مرة أخرى في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في منطقة الممزر وتختتم بعد غدٍ.ونجح حامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبارام في الحفاظ على صدارته بتعادله مع المصنف الأول في البطولة الصيني يو يانغي، ليرفع رصيده إلى 4.5 نقاط، يليه في المركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 4 نقاط هم الإيراني محمد أمين طبطبائي والصيني يو يانغي والأوبكي جافوخير سينداروف.

وأسفرت باقي النتائج عن تعادل طبطبائي مع الأمريكي هانس نيمان، وعلى الطاولة الثالثة حسم التعادل لقاء الهندي أرجون إريغايسي مع مواطنه هارشا باراكوتي.

وعلى الطاولة الرابعة فرض التعادل نفسه بين الروسي ماكسيم ماتلاكوف والأوكراني فيتالي بيرنادسكي، فيما خرج الأوزبكي جافوخير سينداروف مستفيداً من جولة التعادلات بفوزه على التركي سانال فاهاب.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين العرب، تمكن لاعبنا سالم عبدالرحمن من العودة لنغمة الانتصارات بفوزه على الصربي إيغور ميلادينوفيتش، وتعادل المصري أدهم فوزي مع الأوزبكي جاهونغير وحيدوف، وتعادل المصري عبد الرحمن هشام مع الروماني ديفيد غافريليسكو، وخسر الأردني أحمد الخطيب من الهندي لاليت بابو، وفاز لاعبنا سعيد إسحاق على الأرمينية مريم مختاريان.

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