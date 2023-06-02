جودو الإمارات يبدأ مشوار «دوشانبي غراند بري»

المصدر: (دوشانبي - البيان)

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يخوض منتخبنا الوطني الأول للجودو، اليوم، أولى مبارياته في بطولة «دوشانبي غراند بري» للجودو في دوشانبي عاصمة طاجيكستان، وتستمر حتى يوم غد، بمشاركة 315 لاعباً ولاعبة من 40 دولة.

وتواجه لاعبتنا بشيرا اللاعبة الكرواتية جورافيا في منافسات (وزن تحت 52 كجم)، فيما تقابل اللاعبة باتسو اللاعبة غولندرافا بطلة طاجيكستان في (وزن تحت 57 كجم)، وعلى مستوى الرجال بفئة الوزن الخفيف يلتقي لاعبنا نارمند مع بطل بريطانيا فرير في منافسات (وزن تحت 66 كجم)، وفي منافسات الوزن الثقيل يشارك لاعبنا أرام (وزن تحت 90 كجم)، ولاعبنا معروف في (وزن فوق 100 كجم).

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور.

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