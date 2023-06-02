عبد الله المري: شرطة دبي مستمرة في دعم الرياضة والرياضيين

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية، والشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحضور رؤساء الاتحادات ، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، حفل ختام برنامج «استكشاف المواهب»، الذي نفذته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس الرياضيين، ضمن مبادرة القافلة الرياضية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومجلس دبي الرياضي، في مجمع دانوب سبورت وورلد.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن شرطة دبي كانت وما زالت داعمة للرياضة والرياضيين، وتولي اهتماماً كبيراً بتطوير هذا الجانب سواء لموظفيها أو للمجتمع، وخصصت وحدات تنظيمية معنية بدعم الرياضة، وذلك إيماناً منها بدور الرياضة وأهميتها للفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة القافلة الرياضية تعد أداة مهمة لدعم الدراسات العلمية في مجال استشراف مستقبل الرياضة بالدولة، واكتشاف المواهب، والتي يقوم بتنفيذها «مجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالتعاون مع الهيئة ومجلس دبي الرياضي.

وثمن معاليه التعاون الكبير، الذي يقوم به مختلف الشركاء في دعم جهود المبادرات، التي بُنيت على فكرة الاستدامة البحثية، للخروج بنتائج مثمرة تدعم الرياضة بشكل مستمر.

وقالت الدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي: إن مبادرة القافلة الرياضية تأتي في محطتها الثالثة، بعنوان «اكتشاف المواهب»، وأوضحت أن القافلة الرياضية هي دراسة علمية بحثية للمستقبل الرياضي في الإمارات، فلا يوجد إلى الآن دراسات على أرض الواقع في الدول تستشرف المستقبل الرياضي، وتطرح الدراسة تساؤلات عديدة منها، إلى أين سوف نصل خلال السنوات الخمس أو العشر من الآن، وما هي أنواع الرياضة المستقبلية التي يجب علينا أن نستثمر فيها، وما هي الأنواع المرتبطة بأوقات محددة من السنة.

وبينت أن مبادرة «استكشاف المواهب» استهدفت أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية.

تكريم

وفي الختام، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة «استكشاف المواهب» وهم: الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، كما كرم شركاء المسيرة «الرعاة» دانوب سبورت وورلد، RSG، دراجون أويل، الفردان للصرافة، شوبا العقارية، أصباغ ناشونال، جي أم للفعاليات، بوكاري سويت، وشركاء النجاح للمبادرة وهم مؤسسة دبي للإعلام، قناة دبي الرياضية، قناة سما دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اللجنة الأولمبية، الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، مركز الإمارات للعلوم الصحية والطب الرياضي، واتحاد الشرطة الرياضي، اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، اتحاد الكرة ، اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، اتحاد الرياضات الإلكترونية، واتحادات البادل تنس، الجوجيستو، الجودو، التايكواندو، الشطرنج، الريشة الطائرة، ألعاب القوى، المبارزة، الهوكي، المواي تاي والكيك بوكسينغ، كرة لسلة، بناء الأجسام، الكاراتيه، رياضة المرأة، وأكاديميات شوتل زون للريشة الطائرة، ايتز جست كريكت، أولومبيا، وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وفريق عطاء حمدان التطوعي.

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