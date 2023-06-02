الإمارات وإيطاليا في افتتاح مونديال «سلة الكراسي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يقص منتخبا الإمارات وإيطاليا شريط افتتاح بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بمركز دبي التجاري العالمي من 9 إلى 20 الجاري، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 في منافسات الرجال، و12 في منافسات السيدات.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما تستضيف دبي كونغرس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة على هامش البطولة، وسيتم خلاله انتخاب الرئيس، والأعضاء لدورة انتخابية جديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بالمكتب الرئيسي لمجموعة الحبتور للإعلان عن تفاصيل الحدث والرعاة والشركاء، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وخلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من لاعبي المنتخب، والرعاة.

اهتمام كبير

وأعرب سعيد حارب عن سعادته باستضافة دبي لهذا الحدث العالمي، الذي يأتي نتيجة الاهتمام الكبير، والدعم الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، والتي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وقال: يولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم، لقد أصبحت دبي وجهة مفضلة للاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات الدولية فيها، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، بما تتضمنه من المرافق والمنشآت الرياضية المصممة، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية. وأضاف: نفخر بأن نتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، الذي يشارك فيه 28 منتخباً من الرجال والسيدات من دول العالم.

وأوضح سعيد حارب أن مجلس دبي الرياضي يحرص على تقديم الدعم لأصحاب الهمم، عبر إطلاق المبادرات، التي تسهم في تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبها.

مكانة

وقال ثاني جمعة بالرقاد: نتطلع لتقديم نسخة استثنائية بكل رسائلها الملهمة، والتي ستجسد إرادة اللاعبين واللاعبات لكي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، موجهاً الشكر إلى الرعاة والشركاء.

وشدد خلف الحبتور على الدور الكبير، لنادي دبي لأصحاب الهمم في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن مجموعة الحبتور لن تدخرجهداً في تقديم الدعم للبطولة، متمنياً كل التوفيق لمنتخبنا ،وقال: رعاية الحدث واجب وطني ،ويجب دعم أبطالنا من أصحاب الهمم، فالعزيمة وحدها لا تكفي لصنع الأبطال، وإن المهنية والاحتراف ضروريان لتحقيق ذلك. وقال ماجد العصيمي: أكلت اللجنة المنظمة وفرق العمل الاستعدادات، لتقديم بطولة استثنائية، والإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي ،من أجل تحويل الأحلام إلى واقع والمستحيل إلى إنجاز، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، ونثمن الدور الكبير للرعاة والشركاء.

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