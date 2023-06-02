«ألعاب الفرسان».. كنز من ذهب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، إنجازاً كبيراً في موسم 2022 - 2023، بالحصول على العديد من البطولات على مستوى الفرق والفردي، وواصل أبناء النادي تألقهم بوتيرة الموسم السابق ذاتها، ما يؤكد تميز اللاعبين، الذين أكدوا أن ألعاب «فرسان دبي» كنز من ذهب، بفضل الاهتمام الكبير من قطاع الألعاب بالنادي، لتكون النتائج ترجمةً لجهود مجلسي إدارة النادي والقطاع، والذين حرصوا على توفير كل سبل النجاح لفرق النادي.

ووضح منذ بداية الموسم أن شباب الأهلي يسير على «رتم» النجاح وكان نصيب الفرق واللاعبين في الموسم المنتهي 214 ميدالية ملونة، بزيادة 73 ميدالية عن الموسم السابق، وبزيادة قدرها 51.7 %. وتقدم مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، ولكل فرق النادي، وأشاد بالعمل المميز الذي قدمه كل أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين.

إنجازات

وتضمنت إنجازات «فرسان دبي»، نجاح فريق كرة السلة للرجال، في المحافظة على لقبي الدوري والكأس، بجانب التأهل لنهائيات بطولة سوبر غرب آسيا ، فيما حققت فرق الكرة الطائرة، درع التفوق العام للموسم الثالث على التوالي، وليحتفظ به النادي إلى الأبد، بعد الحصول على 4 بطولات في الموسم المنتهي، وهي كأس الشباب وبطولة دوري الناشئين، ولقبا دوري الأشبال (أ) و(ب).

وواصل فريق الكاراتيه عروضه المبهرة، وحقق المزيد من الإنجازات، ووصلت حصيلته إلى 42 ميدالية ذهبية و24 فضية و38 برونزية، و4 كؤوس و10 دروع، بجانب درع التفوق العام، بعدما كسب بطولات الدوري العام للكوميتيه في كل الفئات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاتا والكوميتيه سيدات، وبطولة نجوم المستقبل بكل الفئات، وبطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه للفتيات والناشئين والآنسات والسيدات، وبطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه للشباب والأشبال، والمركز الأول في بطولة كأس عمر بن حيدر للكوميتيه، وخارجياً حصل فريق السيدات على المركز الأول في البطولة العربية للكوميتيه بالكويت، وحصل الجهاز الفني على درع الجهاز الفني المتميز للكاراتيه، ليكون مجموع الميداليات الملونة 104 ميداليات.

وفي مبارزة السيدات، نال الفريق ذهبية سلاح الايبيه في بطولة الاتحاد تحت 13 و15 سنة، وذهبية سلاح السابر في بطولة العمومي سيدات، وذهبية عمومي الايبيه تحت 11 سنة، وذهبية في دورة محمد بن حمد الرمضانية بالفجيرة تحت 11 سنة في سلاح السابر، وحقق النادي المركز الثالث تحت 20 سنة في سلاح الفلوريه ببطولة غرب آسيا بالأردن، محققا 31 ميدالية.

وأحرز فريق الجوجيتسو بالنادي ، ذهبية تحت 15 سنة للمحترفين في قطر، وأحرز 14 ميدالية ذهبية في بطولة التحدي للجوجيستو في أبوظبي، وبلغ مجموع ما حققه من ميداليات 56 ميدالية ، وحافظ فريق كرة الطاولة للرجال على لقب بطولتي الدوري والكأس وبطولة الدولة للفردي.

ونال فريق الدراجات الهوائية درع التفوق العام للموسم المنتهي، بعدما أحرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمركز الأول والثالث في سباق سيح السلم للنخبة لفردي الرجال، والمركز الأول فرق، والمركزين الأول والثاني في سباق سيح السلم الصحراوي للرجال، والمركزين الأول والثاني للدارجات على الطريق للرجال وتحت 23 سنة، وبطولة الدولة ضد الساعة للكبار وتحت 23 سنة، وجاء حصاده 16 ميدالية.

وفي ألعاب القوى، أحرز النادي كأس البطولة الفرقية للضاحية، و كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للضاحية، وذهبية 100 متر في البطولة الدولية للمستوى «E».

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