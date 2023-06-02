«الأولمبية» تناقش خطط وتحضيرات الاتحادات

المصدر: ( دبي - البيان)

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استعرضت اللجنة الأولمبية بحضور ممثلي 24 اتحاداً رياضياً خطط وبرامج الاتحادات الرياضية، استعداداً لتنفيذ أجندة الاستحقاقات المقبلة، خلال 2023، وأثنى ممثلو الاتحادات على متابعة ودعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية، والتوجيه بالتنسيق المستمر، وتسخيرالإمكانات أمام الاتحادات لتحقيق أهدافها بما في ذلك المنصة الرقمية للجنة.

وناقشت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة متطلبات الاتحادات لدعم مسيرتها قبل الاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة الألعاب العربية بالجزائر في يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الشاطئية العالمية في إندونيسيا.

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