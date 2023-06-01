جامعة الشارقة تستضيف بطولة آسيا للقوة البدنية للجامعات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت جامعة الشارقة عن تنظيمها بطولة آسيا للجامعات بالقوة البدنية، وذلك خلال الفترة من 16-21 أغسطس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وشهد توقيع اتفاقية الاستضافة.

وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

حضر المؤتمر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب، وفرشاد سلطاني رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

وتقدم الشيخ عبد الله الشرقي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للدعم الكبير للرياضية، شاكراً جامعة الشارقة لتبني تنظيم هذه البطولة ومجلس الشارقة الرياضي، وبما يسهم بتطوير التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية استعداد الاتحاد لتقديم كل أشكال الدعم الفني، لإنجاح البطولة، لما يتمتع به فريق العمل من خبرة واسعة، بعد تنظيمه بطولة العالم.

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