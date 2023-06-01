«الإمارات لرياضة المرأة» يشارك في «القافلة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات لرياضة المرأة في فعاليات مبادرة القافلة الرياضية، التي نظمتها شرطة دبي متمثلة بمجلس الرياضيين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وذلك من خلال تقديم عدد من الأنشطة البدنية والجلسات والورش التوعوية للمشاركات والمشاركين من طلبة المدارس، ولاعبي الاتحادات الرياضية، لتعزيز مفهوم العلوم الرياضية.

وقدم المحاضرات عدن القاضي، ورحمة علي، وأندرو بيدفورد، وتضمنت أنشطة لياقة بدنية ومحاضرات صحية، وورشاً تثقيفية عن موضوع العلوم الرياضية تحت عنوان «أهمية الرياضة البدنية والتمرين».

كما استعرض اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، من خلال جناحه مبادراته المتنوعة، من ضمنها الهوية الرقمية للاعبات في دولة الإمارات بالموقع الإلكتروني الخاص به، وقدم شرحاً للاعبات وإدارات الرياضية لآلية التسجل، بما يعزز التحول المنشود إلى البيئة الرقمية، التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي، وتسهم كذلك في الاطلاع على السير الذاتية للاعبات الإمارات وإنجازاتهن وقصص نجاحهن الملهمة، بما يستعرض مسيرة نجاحات الرياضة النسائية، ونموذجها المشرف المدعاة للفخر والاعتزاز، الذي يستحق تكاتف القائمين على الرياضة في الدولة لتمكين صاحبات المواهب وتأهيلهن في مختلف الألعاب الرياضية، وترسيخ النظرة الإيجابية للمجتمع بشأن ممارسة المرأة للرياضة، وتوظيف الإمكانات والوسائل المتطورة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة، للارتقاء بمستوى أداء اللاعبات، وتعزيز وجودهن على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.

إشادة

وأشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بجهود شرطة دبي، بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ورؤيتها الوطنية في إطلاق مبادرة القافلة الرياضية، التي كان لها صدى إيجابي واسع بين المشاركين والمشاركات من طلبة المدارس ولاعبي المنتخبات الرياضية، كما ثمنت الدعم المستمر، الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة، برئاسة معالي دكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ودورها المتواصل في الارتقاء وتطوير الرياضة بالدولة.

وأضافت: «يفخر اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بتعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية بالرياضة في الدولة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد في دعم لاعبات الإمارات في جميع الألعاب الرياضية، والسعي لاستشراف المستقبل، من خلال برامج ومبادرات، تشمل جميع جوانب الرياضة، من ضمنها اكتشاف المواهب، التي لها بالغ الأثر في تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية، هذا إلى جانب دعم الرياضة المجتمعية، وجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة في المجتمع».

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