باخ والمسلم يستعرضان آخر الاستعدادات لأولمبياد باريس

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة في مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية اليوم الخميس.

واستعرض الاجتماع، استعدادات اللجنة الأولمبية الدولية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وأبرز المحطات الـتأهيلية للسباحين وآخر تطورات الحركة الرياضية الأولمبية على مستوى العالم.

كما تناول اللقاء استعراض سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للسباحة لتطوير الألعاب المائية التي تعد من بين أكثر الألعاب الرياضية انتشاراً في العالم.

وتم انتخاب الكويتي المسلم رئيساً للاتحاد الدولي للسباحة الذي بات ثاني شخصية عربية تتولى المنصب الرفيع بعد الجزائري مصطفى العرفاوي في يونيو 2021، وذلك خلفاً للأوروغوياني خوليو ماغليوني.

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