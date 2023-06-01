طيران الإمارات تسلم كأس ويب إليس للدولة المضيفة

المصدر: البيان

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أوصلت طيران الإمارات كأس ويب إليس إلى باريس، حيث بدأ العد التنازلي قبل 100 يوم من انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي RWC 2023، التي ستقام منافساتها في المدة من 8 سبتمبر (أيلول) إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) في عشر مدن مضيفة عبر مختلف مناطق فرنسا. وتعد كأس العالم للرجبي واحدة من أكبر البطولات الرياضية وأكثرها شعبية والتي تلهم ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم. وبصفتها الناقل الرسمي والشريك العالمي للبطولة، نقلت طيران الإمارات الكأس أمس على متن طائرتها الإيرباص A380 المكسوّة بملصق RWC 2023.

وفور هبوط طائرة الإمارات في مطار باريس شارل ديغول، قام أسطورة الرجبي الجنوب أفريقي تينداي متواريرا، الذي كان أحد نجوم الفريق الفائز بكأس العالم للرجبي 2019، بتسليم كأس ويب إليس إلى جاك ريفوال، رئيس اللجنة الفرنسية المنظمة، بحضور السير بيل بومونت، رئيس مجلس الرجبي العالمي وسيدريك رينارد، مدير طيران الإمارات في فرنسا.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: "بصفتنا الناقل الرسمي والشريك العالمي لكأس العالم للرجبي 2023، نفخر بنقل كأس ويب إليس إلى الدولة المضيفة، وإطلاق العد التنازلي لواحدة من أكثر بطولات الرجبي متابعةً وشعبيةً في العالم. طيران الإمارات تدعم الرجبي بقوة منذ 2007، ولا نزال ملتزمين بهذه الرياضة، الي تجمع المجتمعات معاً، ونتطلع إلى التواصل مع الجمهور في جميع أنحاء العالم مع بدء العد التنازلي".

رعاية كأس العالم للرجبي 2023

أعلنت طيران الإمارات عن تفاصيل رعايتها كأس العالم للرجبي RWC 2023، بما في ذلك رعاية مسؤولي المباريات. وبدعم طيران الإمارات، تواصل بطولة العالم للرجبي الاستثمار في تطوير ودعم كبار مسؤولي المباريات في العالم، وهو أمر أساسي لقيم الاحترام والانضباط في الرياضة. وسوف ينزل أفضل الحكام في العالم إلى الملاعب بملابسهم التي تحمل شعار طيران الإمارات Fly Better عند توليهم مهام اختبار الرجبي، وذلك استمراراً لتقليد بدأ في عام 2013.

عرض خاص لأعضاء سكاي واردز

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات استبدال الأميال أو المزايدة بها في برنامج Skywards Exclusives للحصول على فرصة لمشاهدة منافسات أفضل 20 فريقاً في العالم برياضة الرجبي للفوز بكأس ويب إليس.

يمكن للأعضاء المزايدة للحصول على تذاكر الدخول العام لمشاهدة المباريات التي تقام في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس ونيس وليون ابتداءً من 10 آلاف ميل سكاي واردز. كما يمكنهم المشاركة في مزاد يبدأ من 90 ألف ميل لتذكرتي دخول لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم للرجبي 2023، ومشاهدة مباراة فرنسا ونيوزيلندا على استاد فرنسا سان دوني يوم 8 سبتمبر (أيلول).

شراكة لأكثر من 15 عاماً

تعود شراكة طيران الإمارات مع بطولة العالم للرجبي إلى عام 2007 عندما رعت لأول مرة كأس العالم للرجبي 2007 في فرنسا. ثم أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي 2011 في نيوزيلندا، وأول شريك عالمي يوقع اتفاقية لكل من إنجلترا 2015 واليابان 2019، وحالياً شريك عالمي لكأس العالم للرجبي فرنسا 2023، وكأس العالم للرجبي أستراليا 2027.

طيران الإمارات تخدم فرنسا منذ عام 1992

تخدم طيران الإمارات فرنسا منذ أكثر من 30 عاماً. وتشغّل حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى باريس، و7 رحلات أسبوعياً إلى ليون، و7 رحلات أسبوعياً إلى نيس، حيث تعود طائرة A380 إلى المدينة في 1 يونيو 2023. وتوفر شبكة الناقلة الواسعة، التي تغطي أكثر من من 140 وجهة، للعملاء في فرنسا إمكانية الوصول بسلاسة عبر دبي إلى مختلف الوجهات في آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وطيران الإمارات هي الراعي الرئيسي الرسمي لفريق أولمبيك ليون، وشريك عالمي لبطولة كأس العالم للرجبي 2023 التي ستقام في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل. كما ترعى فريق الإمارات العربية المتحدة، وتدعم بعضاً من أكبر جولات ركوب الدراجات مثل "تور دو فرانس".

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