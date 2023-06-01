تكريم الفائزين في «نموذج دبي للتفوق الرياضي» 22 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم حفل الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» 22 يونيو الجاري، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، والذي سيتم فيه تكريم الفائزين في الفئات التنافسية الـ11، المخصصة للأندية الرياضية، وشركات كرة القدم، واللاعبين في مختلف الرياضات ممن حققوا الإنجازات في الموسمين الرياضيين السابقين 2021 - 2022 و2022 - 2023.

وتم تحديد الفئات التنافسية للدورة من البرنامج في الجوائز المؤسسية، التي تمنح لأفضل نادٍ رياضي، أفضل شركة كرة قدم، وأفضل نادٍ نوعي، والجوائز المتخصصة، التي تمنح لأفضل نادٍ أو شركة في الأداء المؤسسي، أفضل نادٍ أو شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل أكاديمية في رعاية الموهوبين.

وكذلك أوسمة التفوق الفردي، التي تمنح لأفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة أو لاعب ناشئ في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعبة أو لاعب ناشئ من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تكريم أندية دبي الرياضية في 2023.

وترتكز هذه الدورة على قياس الاستثمار والأداء المالي، والإنجازات الرياضية والالتزام بالتشريعات والقوانين والامتثال لها بالأندية، ويتم في هذه الدورة قياس أداء الأفراد والمؤسسات، خلال الموسمين الرياضيين 2021 - 2022 و 2022 - 2023.

ويواصل المجلس في الحفل تكريم نخبة جديدة من رواد العمل الرياضي من الأجيال السابقة، التي مثلت أندية دبي، وقدمت الكثير للأندية والمنتخبات الوطنية سواء في مجال اللعب أو الإدارة الرياضية، وسيرتفع العدد خلال الدورة الحالية إلى أكثر من 50 رائداً، يتم تكريمهم، خلال الدورات التسع من البرنامج.

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