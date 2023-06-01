عائلة المرزوقي.. 6 ألقاب في «القفال»

المصدر: دبي - البيان

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واصل أبناء النوخذة عبدالله محمد المرزوقي تألقهم في السباقات البحرية وأضافوا، أول من أمس، لقباً جديداً، حيث نجح ابنه النوخذة علي في قيادة السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان للفوز بأغلى بطولات الموسم الرياضي البحري، سباق القفال.

وعانق طاقم السفينة «نمران 211» بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي اللقب الكبير للمرة الثانية في تاريخ الحدث بعد إنجازه السابق عام 2021 ليكون اللقب السادس في تاريخ عائلة أبناء عبدالله المرزوقي، بعد فوز مروان الابن الثاني باللقب مع «زلزال 25» ثلاث مرات أعوام 2010 و2016 و2017 وحسن مع السفينة «حشيم 199» عام 2022.

ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنجاح النسخة الثانية والثلاثين لسباق القفال برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 125 سفينة أبحرت من جزيرة صير بونعير حتى خط النهاية قبالة فندق برج العرب مروراً بجزيرة القمر لمسافة 53 ميلاً بحرياً.

وحرص المهندس مروان عبدالله المرزوقي، والذي يعد الأكثر تتويجاً بين إخوته في السباق الكبير وصاحب الثلاثية 2010 و2016 و2017 مع السفينة «زلزال 25»، على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للدعم الكبير الذي قدمه للسباق وحرصه على استمرار الحدث الذي دشنه عام 1991 المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

كما أشاد مروان بالكلمات المحفزة والجميلة التي تلقاها من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، خلال مراسم التتويج وتكريم الأبطال، والذي هنأ الأطقم الواصلة إلى خط النهاية والفائزة بالمراكز الأولى.

وأكد مروان أن سر التفوق والفوز الأخير للسفينتين «نمران 211» (الأول) و«زلزال 25» (الثالث) وأيضاً حصول السفينة «حشيم 199» على المركز السابع، يعود في الأساس إلى العمل بروح الفريق الواحد وخلق التحديات في المنافسة على كل الألقاب، مشيراً إلى أن الاستعداد كان فوق العادة الأمر الذي سهل لنا الاستمرار في القمة.

حرص

وحرص النوخذة مروان على إهداء النتائج المتميزة للسفن نمران 211 (الأول) وزلزال 25 (الثالث) وحشيم 199 (السابع) إلى مالك السفن والداعم الأول للفريق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على اهتمامه ومتابعته وتشجيعه للفريق في كل المشاركات والبطولات.

وأوضح مروان أنه مع أشقائه تعلم حب البحر من مدرسة الآباء والأجداد التي ترتبط بالبحر الذي شكل مصدر الخير والزرق الوفير، مبيناً أن والده النوخذة المخضرم عبدالله محمد المرزوقي هو من حضهم وشجعهم على حب البحر والمشاركة في السباقات، حيث كان هو المعلم لهم جميعاً.

ويتذكر مروان أن والده كان بحاراً أيام تأسيس السباقات البحرية في رياضات القوارب والسفن الشراعية المحلية المختلفة وقد شجعهم على ممارسة هذه الرياضة رغم أنهم كانوا يركزون على التحصيل العلمي وكانوا رياضيين يحبون كرة القدم وينشطون في المدارس السنية لنادي بني ياس.

ويضيف مروان أن الانطلاقة الحقيقية لهم كأشقاء كانت مع السفينة زلزال 25 والتي استطاعت أن تحقق الفوز باللقب الكبير 3 مرات في 2010 و2016 و2017 لتكون بداية لتطوير المهارات تحت قيادة (الوالد)، حيث لمع أخيراً وفي السنوات الثلاث الماضية اسم شقيقي الأكبر علي نوخذة نمران 211 وحسن نوخذة حشيم 199.

سجل

مروان فاز مع «زلزال 25» 3 مرات 2010 و2016 و2017

علي فاز مع «نمران 211» مرتين 2021 و2023ح

سن فاز مع «حشيم 199» مرة واحدة 2022

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