الجودو جاهز لـ«دوشانبي غراند بري»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتوجه بعثة منتخب الإمارات للجودو إلى طاجيكستان اليوم، للمشاركة في بطولة «دوشانبي غراند بري» التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل، وذلك بعد ختام معسكر المنتخب الذي أقيم في أبوظبي.

وتضم البعثة التي يترأسها ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، 5 لاعبين ولاعبات يشرف على تدريبهم اللاعب الدولي السابق فيكتور سكرتوف.

ويشارك في البطولة 41 منتخباً؛ منها 4 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، والجزائر، وتبدأ فعاليات الدور التمهيدي لها يوم غد الجمعة، بمنافسات الوزن الخفيف للجنسين بداية بالسيدات لوزني تحت 52 و57 كغم، ثم الرجال لوزني تحت 60 و66 كغم، في حين يبدأ منتخبنا مشاركاته في اليوم الأول بـ3 أفراد ضمن منافسات الوزن الخفيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز