شيتامبارام ينفرد بصدارة «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انفرد الهندي أرافيند شيتامبارام بصدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر منافساتها حتى 4 يونيو الجاري.

وتصدر شيتامبارام منافسات البطولة بالعلامة الكاملة بنهاية الجولة الرابعة، التي تغلب فيها على منافسه المباشر التركي سانال فاهاب.

وحضر افتتاح الجولة الرابعة تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج المدير الفني للبطولة، والحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس حكام البطولة.

ومن أبرز نتائج الجولة فوز المصنف الأول الصيني يو يانغي على البيلاروسي فلاديسلاف كوفاليف، وتمكن الإيراني محمد أمين طبطبائي من تجاوز الإسباني يوفا دانيل، ليرفع رصيده إلى 3.5 نقاط، واستطاع الأمريكي هانس نيمان الفوز على منافسه الأذربيجاني مصراط الدين اسكندروف، ليلحق بركب المقدمة.

وفرض التعادل نفسه على باقي المواجهات على الطاولات الأولى، حيث تعادل الصربي ألكسندر إنجيج مع الهندي أرجون إريغايسي، وتعادل الروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الهندي أديبان. كما تعادل لاعبنا سالم عبد الرحمن مع الأمريكي أبيمانيو ميشرا.

البطولة المفتوحة

وفي البطولة المفتوحة خسر لاعبنا عمار السدراني في لقاء القمة، الذي جمعه مع الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة.

ويتصدر الفئة المفتوحة 3 لاعبين بالعلامة الكاملة هم الروسي ماكسيم غافريلوف، والفلسطيني راجي أبو عزيزة، والألماني اديز كوشاك بأربع نقاط. وأوضح عثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة مدير البطولة أن إدارة النادي وضعت خطة لحصول اللاعبين على ألقاب دولية ورفع تصانيفهم.

واشتملت الخطة على برنامج البطولات، التي سيشارك فيها لاعبونا محلياً وخارجياً، ومنها جاءت فكرة تقسيم بطولة دبي المفتوحة إلى فئتين للأساتذة، وأخرى مفتوحة للمصنفين دون 2200 نقطة، وقال:

لاحظنا قوة هذا التقسيم بزيادة عدد الأساتذة الدوليين الكبار، وكذلك قوة وتقارب المستوى الفني في كلتا البطولتين، وهذا ما يخدم لاعبينا في تحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة، والاحتكاك بمختلف المدارس الشطرنجية.

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