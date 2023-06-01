اتحاد التنس والأكاديميات تعاون مثمر

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأ اتحاد الإمارات للتنس في مراجعة خططه الفنية بهدف استدامة العمل الرياضي والوقوف على المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية، كما أثنى الاتحاد على الدور المحوري والفاعل الذي تقوم به أكاديميات التنس في الدولة في نشر ثقافة ممارسة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للاتحاد مع عدد من ممثلي أكاديميات التنس في الدولة.

وكشف ناصر يوسف المرزوقي أمين عام الاتحاد عن المكاسب التي حققها التواصل مع الأكاديميات وتعاونها المشترك مع اتحاد التنس الذي أثمر زيادة عدد ممارسي التنس بما يقرب من 450 لاعباً ولاعبة جدداً خلال عام واحد، فضلاً عن زيادة نوعية في عدد البطولات الدولية وتطور البنى التحتية للملاعب.

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