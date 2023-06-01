هجن الإمارات.. تألق لافت في المحافل الخليجية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد موسم سباقات الهجن على الصعيدين المحلي والخليجي، تألقاً لافتاً لهجن أبناء القبائل في أكبر المحافل الخليجية من بينها المهرجانات السنوية التي احتضنتها الدولة وهي:

مهرجان «ختامي الوثبة» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، مهرجان ختامي المرموم، مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، جائزة زايد الكبرى.

وحقت شعارات أبناء الوطن إنجازات في أقوى الاستحقاقات الخليجية.

ومن أبرز شعارات أبناء الإمارات التي تألقت في الميادين الخليجية على مستوى منافسات هجن أبناء القبائل، شعار محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي «صعب المضمرين» بعد مشاركة مميزة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، إلى جانب التألق على مستوى المشاركات المحلية داخل الدولة، ليكلل جهوده هذا الشعار بعد إسدال الستار على الموسم بحصيلة وفيرة وثمينة من الرموز بلغت نحو 18 رمزاً مع ختام الموسم.

وتمثلت مشاركات الشعار في العديد من المهرجانات الخليجية، أبرزها مهرجان البشائر في سلطنة عمان بعد أن حققت «شان» بشعار صعب المضمرين كأس البشاير.

وحصد منحاف السيف الفضي في بطولة الكويت الدولية السنوية للهجن وتحدي خنجر الزمول المفتوح للأشواط العامة في الحدث الخليجي بالكويت، إضافة إلى الفوز بالعديد من أشواط الرموز المهمة في ميدان الشحانية بقطر أبرزها في مهرجان الأمير الوالد ومهرجان سمو أمير قطر للهجن بعد فوز «ضاري» بخنجر الجذاع .

كأس العلا

وحققت شعارات أبناء الإمارات إنجازات مشرفة في كأس العلا للهجن الذي أقيم في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث حصدت الهجن الإماراتية 8 رموز ثمينة من أصل 10 رموز جمعت شعارات المؤسسات وأبناء القبائل في المحفل الخليجي العالمي من أهمها أشواط مسك الختام لشوطي «زمول مفتوح» و«حول مفتوح» بعد أن حقق «مبهر» لحمد راشد الكتبي المركز الأول.

ونالت «فبركة» للشعار ذاته أغلى الكؤوس في شوط الحول المفتوح لتحتكر شعارات أبناء الإمارات رموز اليوم الأخير، كما سجلت هجن الإمارات حضوراً مميزاً في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز بالسعودية، والذي حصدت فيه «الشاهينية» لمنصور بن قذلة الأحبابي سيف الحول.

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