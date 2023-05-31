سعيد الطاير يستقبل شباب الأهلي بطل دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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استقبل معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة ماي دبي، راعي الفريق الأول لكرة القدم، لاعبي «فرسان دبي»، أبطال دوري أدنوك للمحترفين، بحضور اللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، والمهندس وليد علي بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، نائب رئيس مجلس إدارة ماي دبي، وأبراهام كاه الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي.

وحضر الاستقبال من جانب شباب الأهلي أيضاً، إسماعيل البنا المدير التنفيذي للنادي، والدكتور خالد الزاهد، ومحمد أحمد إبراهيم «حمدون» مدير الفريق، ولاعبي الفريق الأول ماجد ناصر، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، يوسف جابر، يحيى الغساني، أحمد جميل، رينان فيكتور، طارق أحمد، مروان الوطني وجمال إسماعيل.

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