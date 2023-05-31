5 مواقع للتسجيل في بطولة الإمارات لاتحاد الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن فتح باب التسجيل عبر 5 مواقع للاشتراك في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك والتي ستقام 12 أغسطس المقبل في أم القيوين، وذلك بداية من الأول من يونيو لغاية 25 يوليو المقبلين وذلك تمهيداً لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المنافسات.

وقال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات و المنتخبات، إن اللجنة المنظمة دشنت الاستعدادات بشكل مبكر لأجل إنجاح البطولة بشكل كامل خصوصاً وأن الهدف الأساسي منها هو استكشاف لاعبين مميزين وموهوبين لضمهم للمنتخبات الوطنية والمشاركة بهم في الاستحقاقات المقبلة للإمارات.

وعن طرق التسجيل للمشاركة في البطولة، أوضح أنه تم تحديد أكثر من خيار للاشتراك ومنها عبر منافذ شركاء اتحاد بناء الأجسام واللجنة المنظمة في نادي ديزيرت ستورم للياقة البدنية في أبوظبي ونادي بينوش جيم الرياضي في دبي وأيضاً شركة كوكب البروتين للمكملات الغذائية في دبي أيضاً إضافة إلى نادي أولمبيا الرياضي في الشارقة، بالإضافة إلى مقر اتحاد بناء الأجسام في دبي وبصدد فتح منافذ أخرى مستقبلاً وتابع: منافسات البطولة ستضم جميع الأوزان المعتمدة دولياً للشباب والرجال والماسترز.

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