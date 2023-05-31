لجنة انتخابات «الأولمبية» تناقش لائحة الإجراءات

المصدر: دبي - البيان

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بدأت اللجنة المكلفة بالإشراف والتحضير لانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية أعمالها في مقر اللجنة بدبي، لبحث ومناقشة آليات العمل، خلال المرحلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات، خلال 90 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

واجتمعت اللجنة برئاسة المستشار عمر محمد ميران، وحضور كل من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي، وذلك بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، في اجتماعها غير العادي الأربعاء الماضي.

وناقش الاجتماع مشروع اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021- 2024، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، على أن يتم الانتهاء من إعداد واعتماد اللائحة الانتخابية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد المستشار عمر محمد ميران أن اللجنة الانتخابية ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها في إدارة انتخابات المؤسسات والجهات الرياضية، وفقاً للائحة الإجرائية، التي سيتم اعتمادها قريباً، وتضم جميع الخطوات والإجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية؛ ومنها الجدول الزمني للانتخابات، وفتح باب الترشح وموعد إغلاقه، وإصدار قائمة المرشحين، وإعلان النتائج الانتخابية.

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