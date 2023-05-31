30 مشاركاً في «تدريبية القوس والسهم»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم الدورة التدريبية الدولية، والتي أقيمت في مقر أكاديمية العلوم الشرطية من 16 إلى 22 مايو للمستوى الأول، ومن 23 إلى 30 مايو للمستوى الثاني، والتي شهدت وجود أكثر من 30 مشاركاً.

وتهدف الدورة لتطوير منظومة القوس والسهم، والارتقاء بالمهارات، ومواكبة التطورات، التي تشهدها اللعبة عالمياً.

وشهدت الدورة التدريبية مشاركة مجموعة من المدربين من الإمارات ودول الخليج، بالإضافة إلى مشاركة 10 من العناصر النسائية من الإمارات، وجزر القمر، وطاجيكستان، والهند ومصر وسوريا، بهدف تعزيز إمكانات المرأة وتطوير مهاراتها، بما يسهم في بناء قدراتها في التدريب والتحكيم.

وأكد حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد أن الدورة التدريبية تهدف إلى تزويد المدربين بمناهج وطرق ومهارات وتطبيقات عملية، تمكنهم من نقل الخبرات الدولية إلى الناشئة والمبتدئين بسهولة وكفاءة عالية تجعلهم أكثر تميزاً في المستقبل.

تركيز

وأوضح أن الدورة التدريبية ركزت على الجوانب الخاصة باطلاع المشاركين على آخر المستجدات المرتبطة باللوائح والقوانين الخاصة باللعبة، وتدريب المدربين وفق المنهج الدولي، وتزويدهم بالخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كونهم مدربين قادرين على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة والكفاءة، تضمن البناء الفني الصحيح للناشئة.

وأشاد الأمين العام بالمشاركة الكبيرة في الدورة التدريبية من داخل الإمارات وخارجها، بما يرسخ جهود الاتحاد وحرصه على استدامة البرامج الداعمة للتطور، والتفاعل اللافت مع البرامج والندوات، التي أقيمت، بجانب الوجود المتميز للعناصر النسائية من داخل الإمارات وخارجها،حرصاً على اكتساب المهارات والمعارف.

وأوضح حرص الاتحاد على البرامج والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة الإماراتية، لتطوير قدراتها الرياضية، من خلال تأسيس المنتخبات النسائية في الألعاب كافة، وتوفير المعسكرات والمشاركات الخارجية لها، والاستعانة بأفضل المدربين والمدربات لرفع معدلات التطور في المستويات الفنية وتطوير الأرقام التنافسية، لا سيما أن المرأة في رياضة القوس والسهم حققت الكثير من النتائج المتميزة في شتى المجالات التنافسية والإدارية.

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