6 لاعبات يحملن لواء غولف الإمارات في «تايلاند المفتوحة»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ترفع 6 لاعبات لواء الغولف الإماراتي، في منافسات بطولة «سينغا المفتوحة» لهواة السيدات، المقامة في منتجع لوتس بتايلاند، وتنتهي منافساتها بعد غد، وينشدن خلالها تحقيق الطموحات المنشودة بأفضل النتائج خلال الحدث الآسيوي في تايلاند. ويمثل الغولف الإماراتي في البطولة كل من: علياء العمادي «19 عاماً»، وسارة علي «14 عاماً»، وانتصار الريش «23 عاماً»، وأنكا ماتيو «14 عاماً»، وهانا آلان «17 عاماً»، وجيمي كاميرو «17 عاماً».

وتضم بطولة «سينغا المفتوحة» 105 لاعبات من هونغ كونغ وتايلاند وتايوان والفلبين وماليزيا وسنغافورة والإمارات، وتقام منافساتها في كل من الفردي والفرق على معدل 54 حفرة للفردي، و36 حفرة للفرق، على أن يتم احتساب الفائزين بمنافسات الفردي على أساس أكثر اللاعبات حصداً للضربات تحت المعدل، واحتساب ترتيب الفرق بناءً على نتائج أفضل لاعبتين من أصل اللاعبات الثلاث التي يمثلن الدولة في هذه الفئة وفق نظام البطولة.

وأوضح اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، على المشاركة الإماراتية في البطولة قائلاً: من المهم لاتحاد الإمارات للغولف، دعم جميع اللاعبين من البنين والبنات من المواهب، سواء الوطنية منها أو المقيمة على أرض الدولة.

وأوضح: حرصنا على المشاركة في بطولة «تايلاند المفتوحة» بأفضل لاعبات الغولف النسائي من فئة الهواة، وذلك ضمن الحرص على توفير البيئة الصحية لمواصلة صقل موهبتهن جراء الاحتكاك بنخبة اللاعبات في القارة الصفراء، بما يخدم طموحاتهن في رؤيتهن ينافسن على أقوى البطولات على الساحة الدولية، ونيابة عن اتحاد الإمارات للغولف، أتمنى لهن التوفيق في هذه المشاركة وتمثيل الغولف الإماراتي بالصورة المثلى.

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