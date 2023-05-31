راشد بن حمدان يتوج «نمران 211» بطلاً لـ«القفال 32»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق النسخة الثانية والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

كما ثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم الكبير الذي يحظى به السباق من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واهتمام سموه باستمرار الحدث، الذي دشنه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عام 1991، كما هنأ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، مالك السفينة «نمران 211» بالانتصار والتتويج للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

تنظيم

كما قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى اللجنة العليا المنظمة والمشرفة على السباق، وإلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على التنظيم الرائع للحدث، الذي يعد مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بتكريم طاقم السفينة «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، التي حصلت على المركز الثاني في السباق.

وكذلك صاحب المركز الثالث طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وصاحب المركز الرابع طاقم السفينة «العديد 30» لمالكها محمد راشد مصبح الرميثي، وبقيادة ابنه النوخذة راشد الرميثي، وصاحب المركز الخامس طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري.

حضور

كما تفضل الشيخ راشد بن حمدان أيضاً بتكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى الواصلين إلى خط النهاية الأول، وهي السفن «العديد 30» «الأول»، و«نمران 211» «الثاني»، و«زيوريخ 120» «الثالث»، و«زلزال 25» «الرابع»، و«الشقي 96» «الخامس».

وذلك بحضور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد ثاني العايل، وعلي سعيد بن ثالث، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي للنادي.

وشهد السباق الذي سبقه تحدياً كبيراً للجنة المنظمة والمشاركين في التغلب على أجواء الخليج العربي المتقلبة.

حيث نجحت اللجنة في اختيار الموعد المناسب لتأتي الانطلاقة ناجحة وسط سرعات رياح مناسبة بمشاركة 125 سفينة تجمعت قبالة جزيرة صير بونعير ورفعت أشرعتها البيضاء تبحر نحو جزيرة القمر خط النهاية الأول لمسافة تصل إلى 26 ميلاً بحرياً قطعها طاقم السفينة «العديد 30» أول الواصلين، في زمن قدره 02.18.03 ساعة.

صراع

وبدأت بعد ذلك مرحلة حاسمة في صراع اللقب الغالي، حيث تنوعت سرعات الرياح وظهرت خبرات أهل البحر والنواخذة لتتغير الحسابات في المقدمة، ويظهر أكثر من منافس، ليخطف طاقم السفينة «نمران 211» الناموس مسجلاً زمناً قياسياً جديداً في السباقات الخاصة بالقفال بتسجيله توقيتاً قدره 04.45.10 ساعات.

من جهته، ثمن أحمد سعيد بن مسحار، دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للسباق، كما تقدّم بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على تفضله بتكريم الأبطال.

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