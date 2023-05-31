«اتحاد الجودو» يحتفي بأبطال درع التفوق في الفجيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم اتحاد الجودو اليوم حفلاً لتكريم وتتويج أبطال درع التفوق العام للعبة لموسم 2022 - 2023، كما يدشن الاتحاد أيضاً، بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، فعاليات الدورة التدريبية للمدربين لفئة المستوى الثاني.

وينظم الاتحاد هذه الدورة، بالتعاون مع التضامن الأولمبي، واللجنة الأولمبية الوطنية، والأكاديمية الأولمبية الوطنية، والاتحاد الدولي للجودو، وتستمر حتى 5 يونيو المقبل، بمشاركة 25 دارساً، ويحاضر فيها الخبير الكرواتي سيرتيك هافاتسكو.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمناسبة فوزه بلقب درع التفوق العام للموسم المنقضي، برصيد 730 نقطة.

وثمن الدرعي جهود كل الأندية ومساهمتها في إنجاح الموسم الرياضي المنصرم؛ ليقدم العديد من المواهب، التي شكلت إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية، التي تستعد للعديد من المشاركات العربية والخليجية والآسيوية، خلال الفترة المقبلة.

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