التعادل يحسم مواجهات الكبار في «دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حسم التعادل مواجهات كبار المصنفين في الجولة الثالثة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة وتستمر منافساتها حتى 4 يونيو المقبل.

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الجولة الثالثة تعادل الإيراني محمد أمين طبطبائي والصربي ألكسندر انجيج ، وعلى الطاولة الثانية فرض أيضاً التعادل نفسه على مواجهة البيلاروسي فلاديسلاف كوفاليف والروسي ماكسيم ماتلاكوف، وعلى الطاولة الثالثة تعادل الأوزبكي جافوخير سينداروف مع الإسباني دانييل يوفا .

وفي مواجهة قوية على الطاولة الخامسة، استطاع التركي سانال فاهاب الفوز على منافسه الهندي أبيجيت غوبتا ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.

من جهة أخرى حسم التعادل المواجهة العربية التي جمعت لاعبنا سالم عبدالرحمن مع المصري أدهم فوزي.

ترتيب

في نهاية الجولة الثالثة تصدر الثنائي الهندي أرافيند شيتامبارام حامل اللقب والتركي سانال فاهاب بالعلامة الكاملة قبل المواجهة النارية التي تجمعهما وجهاً لوجه في الجولة الرابعة، ويليهما في جدول الترتيب 12 لاعباً برصيد 2.5 نقطة .

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