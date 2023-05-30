يد الشارقة.. ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ اللعبة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تسجل كرة اليد بنادي الشارقة سجلاً حافلاً بساحات كرة اليد بمختلف فرقها من القاعدة ولغاية نجوم اللعبة على مستوى فرق الرجال بسيطرتها المطلقة على ما نسبته أكثر من 95 % من مسابقات الموسم الرياضي 2022 - 2023، بتتويجه بـ12 بطولة من أصل 13 بطولة حتى الآن، ويحسب ذلك للمراحل السنية التي تمثل القاعدة والمستقبل للفريق الأول بعد أن حسمت كرة اليد بالشارقة 8 ألقاب من 9 في المراحل السنية، حيث حصد شباب الملك لقبين، ومثلهما للناشئين والأشبال والصغار، لتحصل قلعة الملك على درع التفوق العام لكرة اليد للمرة التاسعة عشرة في تاريخ النادي، وكما هي الحال عند فريق الرجال الذي حقق حتى الآن 4 بطولات وينافس على البطولة الخامسة الختامية بهذا الموسم.

تألق

من جانبه، قال عيسى عبدالله الحمادي، إداري فريق الصغار بنادي الشارقة: سجل نهائي كأس الإمارات لمرحلة الصغار واقعة تحدث للمرة الأولى بتاريخ لعبة كرة اليد في الدولة على صعيد هذه الفئة العمرية، بنجاح فريقين من النادي ذاته للمرة الثانية على التوالي في الموسم بالجمع بين مركزي البطل والوصيف، وذلك بتتويج فريق الشارقة «أ» بطلاً للكأس عقب فوزه على الشارقة «ب» بنتيجة 25 - 23 في المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف صغار «الملك» اللقب الثالث على التوالي والرابع تاريخياً في مسابقة الكأس، كما جمع الشارقة بين درع الدوري بالعلامة الكاملة وبطولة الكأس، بعدما حصل فريق الشارقة «ب» على المركز الثاني في دوري الموسم الحالي لهذه المرحلة العمرية بفارق نقطتين عن فريق الشارقة «أ» المتوج باللقب.

جهود

وكشف الحمادي عن الجهازين الفني والإداري لفريقي الصغار، اللذين حققا العلامة الكاملة هذا الموسم، حيث يضم النادي فريقين للصغار «أ، ب» ويتولى الإشراف الفني على الفريق «أ» المدرب والخبير المصري محمد مصطفى، بينما يتولى تدريب الفريق «ب» المدرب السوري القدير طلال ناصر أغا، والإداري عبدالعزيز الحمادي، والجميع يمثلون فريق عمل واحداً منذ سنوات سابقة. ويحسب لفريق العمل تفريخ العديد من اللاعبين وإعدادهم والدفع بهم للانتقال للمراحل العليا للفرق لتتواصل حلقات النجاحات بكوكبة من اللاعبين لجميع الفئات العمرية.

تعاون

وكشف الحمادي عن التعاون البنّاء والمثمر مع العديد من المدارس بالإمارة الباسمة، التي تضم الشريحة الكبيرة من هذه المرحلة السنية، نستهدف منها نشر اللعبة وتشجيع الطلاب على ممارسة هذه الرياضة في مدارسهم، ومن ثم انتقاء العناصر الواعدة وضمها لأكاديمية اللعبة بالنادي، التي تضم مجموعتين في كل من الفريقين على مستوى البراعم «أ، ب»، إضافة إلى فريق يتم إعداده وتسجيله رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحمادي أن عملية بناء مثل هذه الأجيال الواعدة للعبة لم تقتصر على ممارسة اللعبة فحسب، بل نحرص على تفعيل الجوانب الثقافية والتنشيطية بإقامة العديد من المسابقات وتقديم الجوائز التحفيزية للفائزين، وتكريم الأفضل من اللاعبين شهرياً، وتعزيز شخصية اللاعبين بمختلف مواقعهم.

وأرجع الحمادي جميع سبل النجاحات التي تشهدها أسرة اللعبة بمختلف مواقعها وفرقها إلى إدارة النادي بقيادة علي سالم المدفع، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وإدارة الألعاب الجماعية برئاسة محمد عبيد الحصان، ومشرف اللعبة جاسم محمد، والإداري النشط علي المرزوقي، ومشرف المراحل السنية للعبة يوسف أحمد، وكل أسرة اللعبة، حيث يعمل الجميع ضمن فريق واحد يستهدف النجاحات وتحقيق الإنجازات التي لا تغيب عن قلعة الملك.

تاريخ

وبالعودة لمسيرة أبناء الشارقة في ساحات كرة اليد منذ مشاركتهم ببطولات اليد التي انطلقت بالموسم 1976 - 1977 حققت فرق المراحل السنية بالنادي عبر تاريخه 106 بطولات، موزعة كالتالي على مستوى فرق الشباب: الدوري 17 بطولة، وكأس السوبر 14 بطولة، وكأس الإمارات 13 بطولة، بمجموع 44 بطولة، وعلى مستوى الناشئين حصدوا لقب الدوري 16 مرة، وكأس الإمارات 16 مرة، بمجموع 32 بطولة، وفي منافسات فئة الأشبال فازوا ببطولة الدوري 11 موسماً، وكأس الإمارات 8 مواسم، بمجموع 19 بطولة، وفي منافسات فئة الصغار فازوا بلقب الدوري 6 مواسم، وبكأس الإمارات 5 مواسم، بمجموع 11 بطولة، وتوجوا بدرع التفوق العام 19 مرة.

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