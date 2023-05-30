النسخة السادسة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق السبت المقبل

المصدر: وام

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تنطلق السبت المقبل في نادي شباب الأهلي دبي النسخة السادسة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين على الساحة الرياضية المحلية.

وتعد البطولة التي انطلقت في عام 2018، وتفوق جوائزها مليون درهم، من أبرز البطولات المحلية على أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتقام في نسختها الأحدث على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تشهد منافسات حادة في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاما) والناشئين تحت (16 عاما)، والأشبال (تحت 14 عاما)، حيث يسعى لاعبو الأندية والأكاديميات المشاركة لتقديم أقوى أداء يعزز فرصهم في الصعود إلى منصة التتويج والفوز باللقب الغالي.

ويحظى كأس نائب رئيس الدولة، بأهمية خاصة لدى اللاعبين والأندية في الدولة حيث يعد واحداً من ثلاث بطولات محلية، تتيح للأندية الرياضية والأكاديميات على مستوى الدولة، فرصة خوض غمار المنافسة، للفوز بواحد من أغلى الألقاب، بجانب بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تشكّل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو محطة مهمة في أجندة منافسات الموسم الرياضي المحلي لاتحاد الامارات للجوجيتسو، حيث تحفّز المنافسة بين الأندية والأكاديميات على الساحة المحلية، وتعد نقطة انطلاق حقيقية للمواهب الجديدة نحو التميز والتألق والتأهل لتمثيل المنتخب الوطني".

وأضاف: "تواكب بطولات الاتحاد المحلية أرقى المعايير والمواصفات المتبعة في أبرز البطولات العالمية من النواحي الفنية والتنظيمية، وتحرص الأندية والأكاديميات على الدفع بنخبة لاعبيها للمشاركة في المنافسات كونها توفر بيئة نموذجية للاعبين في مختلف الفئات، وتقام بنظام يعتمد على فئات الأوزان بغض النظر عن مستوى الأحزمة، وهو نفس النظام العمول به في البطولات القارية والعالمية الكبرى التي تخضع لقوانين الاتحاد الدولي للعبة.

وأشاد الظاهري بالعلاقة المميزة التي تجمع الاتحاد بالأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وتضافر الجهود نحو تحقيق هدف واحد يتمثل في تعزيز الريادة العالمية لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي للعبة، والوجهة الأولى لصناعة الأبطال.

وتتوالى استعدادات الأندية للمشاركة في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وقد اتبعت معظمها برنامجا تدريبيا مكثفا يليق بحجم الحدث، ومن أبرز تلك الأندية، شباب الأهلي دبي وبني ياس، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والوحدة، والجزيرة، والعين، وأكاديمية أدما للفنون القتالية، وA.F.N.T ونادي الإمارات.

وأكّد عبدالله القامة مدير لعبة الجوجيتسو في نادي الجزيرة أن لاعبي النادي على أتّم الجاهزية للمشاركة في البطولة، وأنّ الهدف الذي يسعى إليه النادي من وراء هذه المشاركة هو التمثيل المشرّف وصعود منصة التتويج.

وقال القامة: "يمتلك نادي الجزيرة رؤية استراتيجية واضحة على صعيد رياضة الجوجيتسو تتمثل في استدامة تطور اللاعبين في المراحل السنية المختلفة، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات وتحقيق الألقاب".

وأضاف: "بدأ النادي في تنفيذ استراتيجيته لإعداد وتأهيل اللاعبين تحت 18 عاما قبل ثلاثة أعوام، وبدأنا نجني ثمار تلك المرحلة عبر تأسيس قاعدة راسخة من المواهب والخامات المتميزة ..وتمّ استدعاء 12 لاعبا من نادي الجزيرة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني بفئاته السنية المختلفة في ترجمة واقعية لكفاءة الخطط التي ينتهجها النادي".

وتابع: "نشارك في بطولة كأس نائب رئيس الدولة في ثلاث فئات هي الكبار وتحت 18 عاما، وتحت 16 عاما، علما بأننا بدأنا العمل والاستثمار في تأهيل الجيل الجديد من الأبطال دون سن 14 عاما، وسيكونون على أهبة الاستعداد للمشاركة في النسخة السابعة من البطولة العام القادم".

وستقام إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة يوم الجمعة الموافق 2 يونيو خلال الفترة من 6-8 مساء، ويوم السبت الموافق 3 يونيو خلال الفترة من 8-10 صباحا بنادي شباب الأهلي دبي.

وتنطلق النزالات التمهيدية من البطولة يوم السبت 3 يونيو، حيث يتأهل الفائزون إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب والتتويج بالمراكز الثلاثة الأولى في اليوم التالي.

وقال أحمد سعيد الشامسي لاعب نادي العين الذي ينافس في فئة الناشئين (تحت 16 عاما): "نشارك في البطولة وهدفنا الحفاظ على اللقب، ونتطلع بقوة إلى التتويج بلقب البطولة من جديد ..نتدرب مع الجهاز الفني يوميا على فترتين، وقد تعاهد اللاعبون على بذل الغالي والنفيس لتكرار إنجاز العام الماضي".

وكان نادي بني ياس قد حصد اللقب في فئة الكبار في نسخة العام الماضي من البطولة متفوقا على الوحدة والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما فاز باللقب على مستوى فئة الشباب متفوقا على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والوحدة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرز العين اللقب في فئة الناشئين (تحت 16 عاما)، متفوقا على الجزيرة الذي حل وصيفا والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل ثالثا.



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