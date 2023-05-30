راشد بن حمدان يتوج "نمران 211" بطلا لـ"سباق القفال 32"

المصدر: وام

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توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، طاقم السفينة "نمران 211" لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بقيادة النوخذة علي عبد الله محمد المرزوقي، بطلا للنسخة 32 من سباق "القفال" للسفن الشراعية المحلية 60 قدما.

وأقيم السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث كان خط النهاية أمام فندق برج العرب بدبي.

وكرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أصحاب المراكز الخمسة الأولى، وهم طاقم السفينة "الطف 9" لمالكها محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، اثر حصولها على المركز الثاني، وكذلك طاقم السفينة "زلزال 25" لمالكها

سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، لحصولها على المركز الثالث.

وحلت السفينة "العديد 30" لمالكها محمد راشد مصبح الرميثي وبقيادة النوخذة راشد محمد راشد، في المركز الرابع، والسفينة "الشقي 96" لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، بالمركز الخامس.

وحضر مراسم التتويج أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة وراشد ثاني العايل وعلي سعيد بن ثالث عضوا مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي.

وثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم الكبير الذي يحظى به السباق من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي واهتمام سموه باستمرار الحدث والذي دشنه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- عام 1991.

وهنأ رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام مالك السفينة "نمران 211" بالتتويج بلقب السابق للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، وأشاد بجهود نوخذة وطاقم السفينة خلال مراحل السباق الطويل وتصدر السباق بزمن بلغ 4:45:10 ساعة.

وقدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى اللجنة العليا المنظمة والمشرفة على السباق وإلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنظيم المتميز للحدث الذي يعد مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

وشاركت في السباق 125 سفينة، وتجمعت السفن المشاركة قبالة جزيرة صير بونعير وأبحرت نحو جزيرة القمر، خط النهاية الأول لمسافة وصلت إلى 26 ميلا بحريا، قطعها طاقم السفينة "العديد 30" أول الوصول، في 02.18.03 ساعة.

وفي مرحلة الحسم، تنوعت سرعات الرياح وتنافس أكثر من قارب على الصدارة ليقتنص طاقم السفينة "نمران 211" اللقب مسجلا زمنا قياسيا جديدا في السباقات الخاصة بالقفال بزمن قدره 04.45.10 ساعة.

وأكد محمد عبدالله حارب عضو اللجنة المنظمة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن النتائج المتميزة بهذه النسخة من السباق، جسدت جهود المتسابقين واللجنة المنظمة لتقديم نسخة مميزة كل عام.

وأوضح: "كعادة كل نسخة تكون التحديات عديدة، لكن بجهود فريق العمل وتعاون المؤسسات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين، وجميع المتسابقين، تكللت كل الجهود بنجاح كبير والوصول إلى بر الأمان في توقيت قياسي هو الأسرع في تاريخ السباق حتى الآن".

وأشار إلى ان إقامة خط نهاية النسخة الـ32 من سباق "القفال" في مواجهة "برج العرب" يعكس التوجهات بضرورة تغطية أكبر رقعة سياحية من دبي، ترويجاً للتطور العمراني والحضاري الذي تشهده المدينة.



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