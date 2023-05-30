فيصل محبوب : إنجازي في البطولة العربية محطة على طريق التأهل لأولمبياد

المصدر: وام

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أكد فيصل محبوب لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى ونادي شباب الأهلي، أن فوزه ببرونزيتي " دفع الجلة"، و"رمي القرص"، في النسخة الأولى للبطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة التي استضافتها تونس من 20 إلى 24 مايو الجاري تمثل دافعاً نحو المزيد من الإنجازات وصولاً إلى المشاركة في الأولمبياد 2028.

وقدم محبوب " 20 " عاماً مستويات متطورة في البطولة العربية، وكان يتطلع لحصد الميدالية الذهبية في المشاركة الدولية الأولى له مع المنتخب.

وحاز اللاعب العديد من الألقاب والميداليات الملونة مع النادي في السنوات الماضية و نجح في تطوير قدراته مع مدربي المنتخب والنادي.

وأشار محبوب إلى أن البطولة العربية شهدت منافسة قوية بمشاركة نحو216 لاعبا من 17 دولة، بمستويات مختلفة إضافة إلى أهمية المنافسة التي تعتبر النسخة الأولى لهذه الفئة العمرية.

و قال إن الجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد الإمارات لألعاب القوى كان لها الأثر الفعال والملموس في التطور الذي تشهده اللعبة، والمستويات المتقدمة للاعبين واللاعبات، بما يسهم في تعزيز حظوظ المنافسة على البطولات الخارجية.

وأضاف محبوب: " يجب أن نعمل معاً على تحقيق النهضة المأمولة، هناك أبطال يمكن الاعتماد عليهم لصناعة مستقبل أفضل لهذه الرياضة، والأندية تشارك الاتحاد في الكثير من البرامج، لضمان اكتشاف مواهب جيدة وخامات واعدة للمستقبل".

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