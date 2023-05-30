«نمران 211» بطلا لسباق القفال 32

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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نجح طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي المرزوقي، في الفوز بلقب للنسخة الـ32 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم صباح اليوم، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022- 2023.



و انطلق السباق من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي، وصولاً لخط النهاية في دبي قبالة فندق برج العرب، لمسافة تزيد على 53 ميلاً بحرياً، مرورا بنقطة خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر.



ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية بقيمة 12مليون درهم اضافة الى 5 سيارات للمراكز الخمسة الأولى.

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