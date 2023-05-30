"القفال" ينطلق في أجواء مناخية وتراثية رائعة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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انطلق سباق القفال الثاني والثلاثين صباح اليوم من جزيرة صير بونعير في أجواء مناخية وتراثية رائعة، بمشاركة 125 سفينة شراعية 60 قدما في صورة مبهرة تجسد الماضي الجميل للآباء والأجداد.

يقام السباق بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع احتفاله باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاما على تأسيس النادي (1988-2023). حيث يأتي السباق كمسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

ورفع محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة المنظمة العلم الأخضر إيذانا بانطلاق السباق بناء على تقارير الأرصاد الجوية التي أكدت ملاءمة الظروف المناخية لإقامة الحدث.

وبدأ السباق كالمعتاد قبالة جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى بالقرب من جزيرة القمر (26 ميلا بحريا)، ومنها نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب (27 ميلا بحريا)، لتصل المسافة الإجمالية التي تبحرها السفن المشاركة إلى 53 ميلا بحرياً.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للمشاركين تصل إلى 12 ميلون درهم، إضافة إلى 5 سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى.

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