سقوط مبكر للمصنفين الأوائل في «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهدت الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سقوطاً مبكراً للمصنفين الأوائل، ما يمكن أن يؤثر على مشوارهم في المنافسة على لقب النسخة 23، حيث خسر المصنف الثاني في المسابقة الأمريكي هانس نيمان أمام الأذربيجاني فوغار أسدلي، وسقط المصنف الأول الصيني يو يانغي في فخ التعادل في لقائه مع النرويجي ايفجيني رومانوف، كما تعادل المصنف الثالث الهندي أرجون إريغايسي مع المخضرم الجورجي ميخائيل مخدليشفيلي.

في المقابل جاءت باقي نتائج المصنفين الأوائل منطقية، إذ تغلب الإيراني محمد أمين طبطبائي على الجورجي نيكولوزي كاشارافا، وفاز الروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019 على الأذربيجاني مصراط الدين اسكندروف، وفاز الأوزبكي جافوخير سينداروف على الهندي لاليت بابو.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين العرب فاز لاعبنا سالم عبد الرحمن على الأرميني أمين أوهانيان، وتعادل المصري أدهم فوزي مع الهندي هارشا باراكوتي، وفاز المصري عبد الرحمن هشام على لاعبنا عمران الحوسني.

البطولة المفتوحة

وفي الفئة الثانية، تمكن عمار السدراني من قلب الطاولة في لقائه على الطاولة الأولى مع السوري رامي طلب، واستغل خطأ فادحاً من منافسه في النهايات، ليحسم نقطة المباراة لصالحه، وتعادل الروسي تيموفي بيريفيرزيف مع المصنف الثاني الروماني ستيفان ايميليان بريساكارو، وتغلب المصري رامز سمير على المصنف السادس السوري آرام آدم.

وواصل عدد من لاعبينا المواطنين التألق في البطولة المفتوحة، حيث فاز سالم عبد الرحيم على المصري ديفيد جورج، وتفوق أحمد فريد على العماني مسلم العامري، وتعادل سعيد نامي مع الإندونيسية إيفي ليندياواتي، وتعادلت مريم عيسى مع الفلبيني دانديل فيرنانديز.

تحكيم

يدير مباريات البطولة طاقم تحكيمي، برئاسة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم، ويعاونه الدولي جمال قاسم، والدولي محمد عبد الله، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي، وحكم الاتحاد الدولي العماني أحمد الخروصي، والحكم المحلي حمد الشيزاوي، والحكم المحلي سيد العطار.

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