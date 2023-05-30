«أبوظبي للجوجيتسو».. 6 بطولات في 48 ساعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP نجاحاً مذهلاً واستحقاقاً لافتاً للانتباه، بعد أن نظمت سلسلة من البطولات العالمية المميزة في 6 بطولات في 6 دول مختلفة خلال 48 ساعة وتحديداً يومي السبت والأحد الماضيين، وشهدت هذه البطولات مشاركة أكثر من 3000 لاعب محترف من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الرابطة وانتشارها العالمي.

تم تنظيم هذه السلسلة من البطولات يوم السبت في كل من تركيا تحديداً في العاصمة إسطنبول التي استقبلت البطولة الوطنية لمنافسات البدلة ومن دون بدلة، وفي العاصمة التشيكية براغ التي احتضنت البطولة الدولية للبدلة ومن دون بدلة، بالإضافة إلى مهرجان الجوجيتسو للأطفال، الذي أقيم باليوم نفسه في العاصمة أبوظبي، وفي الفلبين جرت منافسات البطولة الوطنية للبدلة ومن دون بدلة، وتابعت السلسلة بطولاتها على مدار يومين في أستانا بدولة كازاخستان التي نظمت البطولة الدولية للبدلة، كما اتجهت الرابطة إلى البرازيل وتحديداً في مدينتي ماسكيرا وماكابا لإقامة بطولتين دوليتين شهدت خلالهما العدد الأكبر من المشتركين وقد تم اختيار هذه المدن، بناءً على مكانتها الرياضية وشغفها بالجوجيتسو.

حماس

كانت البطولات مثيرة ومليئة بالحماسة، حيث قدم اللاعبون الأداء الرائع والمهارات الاستثنائية في المنافسات. تنوعت الفئات التي شاركت في البطولات من الهواة إلى المحترفين، ومن الأطفال إلى الكبار، مما أضفى طابعاً رائعاً على التنافس والمنافسة، وشهدت هذه البطولات حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث حضر عشاق الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة البطولات ودعم المشاركين.

كما تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسوAJP بطولة تلو الأخرى بتنظيم ممتاز ومستوى منافسة رفيع، مما يبرز التزامها بنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.

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