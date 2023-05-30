اتحاد الجودو يوزع الحقائب الإدارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي توزيع المناصب والحقائب الإدارية الجديدة لأعضاء المجلس في الدورة الانتخابية الحالية.

وتم تعيين ناصر خليفة البدور نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وناصر محمد التميمي أميناً للسر العام، ومحمد السجواني أميناً مساعداً للسر العام، وفاطمة سيد الهاشمي رئيسة للجنة النسائية، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيساً للجنتي الحكام والفنية، وعيسى موسي بن هويدن رئيساً للجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعلي محمد اليماحي عضواً بالمجلس وممثلاً عن فئة الشباب، ومساعداً لرئيس اللجنة الفنية، فيما تم الترحيب بالعضو الجديد سلطان الظاهري.

واستعرض المجلس في اجتماعه، الذي عقد، أول من أمس (عن بعد) التقارير الإدارية والفنية وسير العمل في المقر الجديد للاتحاد .

واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على تشكيل لجنة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 2023 وبطولة العالم للجودو في أكتوبر المقبل، مثمناً جهود الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية بميلاد 5 مراكز جديدة للجودو .

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