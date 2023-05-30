لارازبال ثامناً في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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واصل الإسباني بابلو لارازبال تألقه في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وحصد لقبه الثاني بالموسم خلال شهر واحد، بفوزه بلقب بطولة هولندا المفتوحة «كيه إل أم»، إذ أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده إلى 1.178 نقطة هذا الموسم، وتقدم 10 مراكز، ليصل إلى المركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي» التي تقام بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وكان لارازبال توج بلقب بطولة كوريا الجنوبية في أبريل.

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