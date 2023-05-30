برعاية حمدان بن محمد.. 125 سفينة في انطلاقة «القفال 32» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق من جزيرة صير بو نعير اليوم سباق القفال الثاني والثلاثين للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة 125 سفينة، تجسد صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد.

ويتنافس المشاركون على جوائز تبلغ 12 مليون درهم إضافة إلى 5 سيارات دفع رباعي ستقدم لأصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى جانب المجسمات الذهبية والفضية والبرونزية والميداليات الملونة لأصحاب المراكز الأولى.

وينظم السباق الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفاله بمرور 35 عاماً على تأسيس النادي (1988 - 2023).

ويبدأ السباق من أمام جزيرة صير بو نعير في عمق مياه الخليج العربي وباتجاه خط نهاية المرحلة الأولى بالقرب من جزيرة القمر (26 ميلاً بحرياً) ومنها نحو خط النهاية أمام فندق برج العرب (27 ميلاً بحرياً) حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة لمسافة تصل إلى 53 ميلاً بحرياً.

وتقدّم أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لدعم سموه الرياضات البحرية، ورعايته النسخة 32 من سباق القفال، وقال: رعاية سموه السباق وحرصه الدائم على استمراره يمثلان حافزاً كبيراً للجميع لمواصلة النجاحات الكبيرة التي حققها السباق منذ 1991 وتطوره حتى أصبح الحدث التراثي البحري الأول والسباق الأكبر على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحدث وخروجه بما يليق بمكانته الكبيرة.

وأعرب عن أمنياته لجميع النواخذة والملاك والبحارة بالتوفيق للوصول إلى خط النهاية بسلام وأمان.

قرية القفال

أنهت اللجنة العليا المنظمة تجهيز موقع الفعاليات واحتفالات الحدث وتضم قرية القفال على شاطئ جميرا قاعة رئيسة لكبار الضيوف وبهو الفعاليات الذي يحتضن الحرف القديمة والمرتبطة بحياة البحر ومهنه المختلفة والتي ارتبطت بحياة أهل الإمارات إلى جانب استديو «القفال 32» الخاص بمؤسسة دبي للإعلام، وسيتم تقديم بث مباشر للسباق عبر تقنية الرؤية الافتراضية أو التتبع عبر الأقمار الاصطناعية للسفن المشاركة في السباق وذلك الموسم الرابع على التوالي.

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