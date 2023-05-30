محمد المري: الإمارات أرض البطولات

المصدر: دبي - وام

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أكد الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، أن استضافة النادي دوري سوبر غربي آسيا لكرة السلة للأندية، من 9 وحتى 17 يونيو المقبل، ترجمة حقيقية لمكانة وقيمة دولة الإمارات وتجسيد واقعي لثقة الاتحاد الدولي للعبة بإمكاناتها، وتأكيد أن الإمارات ودبي أرض البطولات التي تقام على أعلى مستوى من التميز.

وأكد الفريق المري أن شباب الأهلي سيخوض البطولة بطموح التأهل للمباراة النهائية والمنافسة في لقبها، إذ لا يرضى بأن يكون ضيف شرف.

وقال تعد التشكيلة الحالية للفريق الأفضل على مستوى آسيا، ومنهم الأجانب، وبذلك فلا حاجة إلى إضافة عناصر جديدة.

ويستضيف نادي شباب الأهلي النسخة الأولى لدوري سوبر غربي آسيا لكرة السلة للأندية، وبمشاركة 8 فرق، وبإشراف الاتحاد الدولي للسلة، والمكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي للسلة.

تتويج

وتطرق رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية إلى موسم كرة السلة بنادي شباب الأهلي، والذي شهد تتويجه بلقبين وهما دوري كرة السلة وبطولة كأس رئيس الدولة، من بين 3 بطولات ينظمها اتحاد اللعبة، وقال: ظروف ضغط المباريات وتعرض عدد من لاعبي الفريق إلى إصابات حال من دون تتويجهم بكامل بطولات السلة مثل الموسم الماضي.

وقال: نجح اتحاد كرة السلة، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، في إدارة موسم شاق وحافل بالمشاركات والبطولات، وهذا يستوجب تقديم الشكر لهم، ونأمل أن تكون مشاركتنا في غربي آسيا إيجابية وأن نمثل الإمارات خير تمثيل.

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