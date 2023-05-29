"أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"تقيم 6 بطولات في 3 قارات خلال يومين

المصدر: وام

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اختتمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) تنظيم سلسلة من البطولات في 6 مدن عالمية، هي براج بالتشيك، ومكابا وماسكيرا بالبرازيل، واستانا بكازاخستان، بالإضافة إلى البطولات الوطنية في كل من تركيا والفلبين خلال اليومين الماضيين بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات والأحزمة بالبدلة ودون البدلة.

فقد أقيمت منافسات البطولات الوطنية في كل من تركيا والفلبين بحضور ومشاركة أعداد كبيرة في منافسات البدلة، ودون البدلة وحققت نجاحا جماهيريا وتنظيميا فيما أقيم مهرجان الجوجيتسو للأطفال في مدينة براج.

وشهدت مدينتي مكابا وماسكيرا البرازيليتين إقبالا فاق كل التوقعات بمشاركة مختلف الفئات في بطولتيهما، بمن فيهم عدد كبير من اللاعبين واللاعبات أصحاب الحزام الأسود والهواة أصحاب الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود ، حيث ان البرازيل هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد ممارسي اللعبة، الذي يقترب من 3 ملايين لاعب ولاعبة، كما أنها الأكثر امتلاكا للاعبين واللاعبات أصحاب الحزام الأسود، بما يقترب من 28 الف لاعب ولاعبة، فيما تمتلك البرازيل أيضا أكثر من 35 ألف أكاديمية لتدريب الراغبين في ممارسة تلك اللعبة، معظمها في ساو باولو وريو دي جانيرو.

واكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن الرابطة تستهدف تنظيم ما يزيد عن 280 بطولة هذا العام لتواصل تحقيق النجاحات التي اعتادت عليها في السنوات الماضية، والوصول ببطولاتها إلى كل مدن العالم باعتبار أبوظبي أكبر مطور لرياضة الحوجيتسو في العالم.

وقال:" الرابطة ولدت قوية لتبقى وتتطور وتوسع نشاطها في مختلف مدن العالم، وذلك بمتابعة دقيقة من سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يوجه دائما برفع مستوى الجودة كل عام وتحقيق الاحترافية الكاملة في التنظيم، والوصول لكل محبي هذه الرياضة في كل المدن من أجل المساهمة في إكتشاف المواهب وصقلها وتأهيل الأبطال، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للعبة.

وأوضح أن العامين الماضيين شهدا توسعا كبيرا في عدد البطولات التي تتظمها الرابطة في مختلف قارات العالم، وأن الهدف المنشود خلال العامين المقبلين هو الوصول إلى 500 بطولة حول العالم، واستقطاب نليون لاعبا ولاعبة كل عام.

وأضاف: " من المنتظر أن يشهد الاسبوع المقبل اقامة 3 بطولات جديدة في لواندا عاصمة أنجولا، وفي مدينة فارو البرتغالية، ثم بطولة أخرى في استونيا".

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